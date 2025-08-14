Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 14 серпня 2025 року

Російська окупаційна армія атакувала два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цілий день агресор атакував Нікопольщину, застосовуючи безпілотники та артилерію. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах”, - написав Лисак.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені промислове підприємство, пожежна частина, спортклуб, кафе, перукарня, аптека і магазин, гараж та кілька автівок, 4 багатоквартирні і приватний будинки. Ще 4 оселі зайнялися, також горіла суха трава.

По Синельниківщині росіяни били БпЛА і КАБами - потерпали Петропавлівська та Межівська громади. Виникла пожежа в житловому будинку, понівечений заклад освіти.

На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих.