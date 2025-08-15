ОВА: ворог вдарив по трьох районах Дніпропетровщини, є жертви та пошкодження

Під ударами РФ опинилися Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони.

Російські окупанти атакували три райони Дніпропетровської області. Відомо про чотирьох постраждалих. Понівечена інфраструктура.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через ракетну атаку на Дніпровський район постраждав 62-річний чоловік. Він у важкому стані. За уточненою інформацією, понівечені три автівки.

Від ворожих атак потерпала і Нікопольщина. Під ударом РФ опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Ворог застосовував безпілотники та артилерію.

Там постраждали двоє людей – чоловіки 41 і 23 років, вони лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені агрофірма, підприємство, інфраструктура, 5 багатоквартирних будинків. Побита й приватна оселя, ще дві – зайнялися, вогонь загасили. Понівечені гараж та авто.

Також російська армія влучила FPV-дронами по Синельниківщині – Межівській та Покровській громадах. Загорілися приватний будинок та суха трава.