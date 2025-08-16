ДСНС: через удари РФ по Донеччині зайнялися масштабні пожежі

Окупанти обстріляли Новоявленку і Білозерське на Донеччині.

Уночі 16 серпня російські окупанти обстріляли два населені пункти Донеччини, там виникли пожежі. Минулої доби рятувальники Донеччини ліквідували 14 пожеж.

Про це інформує ДСНС України.

Уночі 16 серпня ворог обстріляв місто Білозерське. Рятувальники загасили пожежу в зруйнованих гаражі та господарській будівлі на площі 80 кв. м.

Фото: ДСНС

Через обстріл селища Новоявленка, зайнявся приватний будинок. Ліквідовано загоряння на площі 48 кв. м.

Фото: ДСНС

У Лиманській громаді рятувальники загасили пожежу гаража та сухостою в Новоселівці. Також ліквідували займання сухої трави на відкритій території у Лимані на площі 300 кв. м, що виникло внаслідок обстрілу.