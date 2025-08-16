У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

ДСНС: через удари РФ по Донеччині зайнялися масштабні пожежі

Окупанти обстріляли Новоявленку і Білозерське на Донеччині.

ДСНС: через удари РФ по Донеччині зайнялися масштабні пожежі
Фото: ДСНС

Уночі 16 серпня російські окупанти обстріляли два населені пункти Донеччини, там виникли пожежі. Минулої доби рятувальники Донеччини ліквідували 14 пожеж.

Про це інформує ДСНС України.

Уночі 16 серпня ворог обстріляв місто Білозерське. Рятувальники загасили пожежу в зруйнованих гаражі та господарській будівлі на площі 80 кв. м.

Фото: ДСНС

Через обстріл селища Новоявленка, зайнявся приватний будинок. Ліквідовано загоряння на площі 48 кв. м.

Фото: ДСНС

У Лиманській громаді рятувальники загасили пожежу гаража та сухостою в Новоселівці. Також ліквідували займання сухої трави на відкритій території у Лимані на площі 300 кв. м, що виникло внаслідок обстрілу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies