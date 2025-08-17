На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 цивільних

Росіяни завдали ударів по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах.

Через ворожі удари на Харківщині постраждали пʼятеро цивільних. Ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники різних типів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Упродовж доби військові РФ атакували Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

У Вільшанах ударний БпЛА влучив у подвір’я приватного будинку. Постраждала родина місцевих мешканців: 49-річний чоловік, його 46-річна дружина, 19-річна донька та 76-річна жінка. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Зазнали руйнувань будинок і гараж.

В селі Нова Козача Дергачівської громади постраждав 70-річний чоловік. Пошкоджені приватні домоволодіння.

На території Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені будинки. Обійшлося без постраждалих.

Також уранці 17 серпня в місті Барвінкове внаслідок удару безпілотника в дах триповерхового житлового будинку сталася пожежа.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 976 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію.