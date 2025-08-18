Росіяни вдарили чотирма безпілотниками по цивільній інфраструктурі Сумщини

У ніч на 18 серпня російські війська атакували Сумську громаду.

Як повідомив начальник ОВА Олег Григоров, за попередньою інформацією, чотирма ударними БпЛА ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі.

Внаслідок влучань виникла пожежа, горить нежитлова будівля. Загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків.Попередньо без жертв, але уточнюють інформацію щодо постраждалих та масштабів пошкоджень.

Також ворожий дрон атакував цивільне авто у селі Миропільської громади. Постраждав 43-річний водій. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.