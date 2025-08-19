Російський БпЛА влучив у житловий будинок на Сумщині

В ніч на 19 серпня російська окупаційна армія вдарила по житловому будинку у Сумській області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Близько години тому ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади”, - написав Григоров.

Внаслідок удару будинок загорівся, попередньо є постраждалі.

Начальник ОВА додав, що на місці працюють екстрені служби, триває рятувальна операція.