19 серпня російська ракета влучила у старовинне єврейське кладовище у Первомайську Миколаївської області.

Фото: Facebook/Головний Рабин України пошкоджене старовинне єврейське кладовище у Первомайську Миколаївської області

Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.

За його словами, удар припав по центру кладовища, пошкоджені багато могил.

«Я говорив із рабином міста Первомайська Леві Перельштейном, зараз там працюють рятувальні служби та фахівці. Найближчим часом можна буде оцінити весь масштаб цього злочину», - додав головний рабин.

Моше Реувен Асман нагадав, що це не перший такий випадок.

«Удари вже припадали по єврейських цвинтарях у Києві, Глухові, Білій Церкві та інших місцях. Навіть таке Бабин Яр кілька разів зазнавав ударів», - написав головний рабин на своїй фейсбук-сторінці.