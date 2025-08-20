Сирський: росіяни посилили тиск на Лиманському напрямку

Головком Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до підрозділів, що виконують бойові завдання в Донецькій області. Найгарячішими напрямками там залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Також окупанти посилюють тиск на півночі області, на Лиманському напрямку. Підрозділи захисників тримають оборону, розповів Сирський за результатами поїздки.

“Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь”, – сказав він.

Фото: Головком у Facebook

Головком додав, що поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі доповідей про потреби й проблемні питання ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони.

Фото: Головнокомандувач у Facebook