Лавров заявив, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським, якщо до неї "пропрацюють" основні питання

Російський керманич Владімір Путін готовий до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським "лише у разі", коли всі питання, що потребують обговорення на найвищому рівні, "будуть добре пропрацьовані". Відповідну заяву поширив міністр закордонних справ Росії Лавров, цитують його російські медіа.

Що саме Кремль має під цим на увазі – невідомо. Сам Путін під час спілкування з Дональдом Трампом 18 серпня сказав, що нібито готовий на двосторонню зустріч із Зеленським.

Однак у Кремлі після цього однозначної відповіді про готовність їхнього очільника не давали.

Володимир Зеленський казав, що згоден зустрітися із Путіним і обговорити з ним територіальні питання, і, якщо зустріч буде успішною, то організувати тристоронні переговори разом із американським президентом. А якщо ні, то Україна проситиме про застосування проти Росії вторинних санкцій і тарифів.



