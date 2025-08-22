На наступний рік на контрактування зброї в АОЗ закладуть приблизно таку ж суму, як цьогоріч

На контрактування зброї на наступний рік закладуть приблизно таку ж суму, як цьогоріч. Про це сказав в інтерв'ю LB live директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

Він додав, що якби в бюджету України була спроможність, то коштів виділили б більше, ніж планується. Тож плани обсягів контрактування стосуються лише спроможностей бюджету, а не того, чи можуть росіяни інтенсифікувати бої, що призведе до збільшення витрат озброєння.

Агенція оборонних закупівель працює з міноборони і Генштабом над зміною принципів постачань. Зараз вони розбиті порівну на весь рік, а в більшості випадків на грудень припадає більшість поставок.

Цього разу озброєння, необхідне для початку наступного року, хочуть законтрактувати заздалегідь. Чи вдасться це зробити – залежить від міністерства оборони і Генштабу.

Саме вони повинні на підставі контрактів спрогнозувати, що їм потрібно буде в 1 і 2 кварталах наступного року. АОЗ намагається зробити доступними всі дані, які можуть дати їм це розуміння.

Закупівлі наступного року хочуть провести так, щоб за низької інтенсивності боїв можна було зробити запаси.

“Щоб це уможливити, щоб це запрацювало, ми зараз переглядаємо і управлінські, і нормативні рішення. Щоб в закупівлі наступного року ми вступили не в січні-лютому наступного року, як було в цьому році”, – сказав Жумаділов.

За його словами, пауза в контрактуванні АОЗ цьогоріч мала багато причин, зокрема “те, як була побудована взаємодія”.

Жумаділов сказав, що в Державному операторі тилу систему побудували таким чином, щоб все, що потрібно на початку 2025-го, законтрактували ще в 2024-му.

Цього року в АОЗ була пауза в контрактуванні озброєння. Одним з наслідків стала заміна керівництва агенції – замість Марини Безрукової її очолив Арсен Жумаділов.



