«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСуспільствоВійна

На наступний рік на контрактування зброї в АОЗ закладуть приблизно таку ж суму, як цьогоріч

Це пояснюється спроможностями бюджету. 

На наступний рік на контрактування зброї в АОЗ закладуть приблизно таку ж суму, як цьогоріч
Фото: скрин відео

На контрактування зброї на наступний рік закладуть приблизно таку ж суму, як цьогоріч. Про це сказав в інтерв'ю LB live директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

Він додав, що якби в бюджету України була спроможність, то коштів виділили б більше, ніж планується. Тож плани обсягів контрактування стосуються лише спроможностей бюджету, а не того, чи можуть росіяни інтенсифікувати бої, що призведе до збільшення витрат озброєння. 

Агенція оборонних закупівель працює з міноборони і Генштабом над зміною принципів постачань. Зараз вони розбиті порівну на весь рік, а в більшості випадків на грудень припадає більшість поставок.

Цього разу озброєння, необхідне для початку наступного року, хочуть законтрактувати заздалегідь. Чи вдасться це зробити – залежить від міністерства оборони і Генштабу.

Саме вони повинні на підставі контрактів спрогнозувати, що їм потрібно буде в 1 і 2 кварталах наступного року. АОЗ намагається зробити доступними всі дані, які можуть дати їм це розуміння.

Закупівлі наступного року хочуть провести так, щоб за низької інтенсивності боїв можна було зробити запаси. 

“Щоб це уможливити, щоб це запрацювало, ми зараз переглядаємо і управлінські, і нормативні рішення. Щоб в закупівлі наступного року ми вступили не в січні-лютому наступного року, як було в цьому році”, – сказав Жумаділов.

За його словами, пауза в контрактуванні АОЗ цьогоріч мала багато причин, зокрема “те, як була побудована взаємодія”. 

Жумаділов сказав, що в Державному операторі тилу систему побудували таким чином, щоб все, що потрібно на початку 2025-го, законтрактували ще в 2024-му. 

  • Цього року в АОЗ була пауза в контрактуванні озброєння. Одним з наслідків стала заміна керівництва агенції – замість Марини Безрукової її очолив Арсен Жумаділов. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies