Росіяни поранили мирного мешканця на Миколаївщині

Російська окупаційна армія атакувала Миколаївську область.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він повідомив, що окупанти атакували Галицинівську громаду, попередньо, FPV-дроном.
Внаслідок російського удару постраждав 41-річний чоловік. Його госпіталізували до Миколаєва, чоловіку надається вся необхідна медична допомога.
- 19 серпня російська ракета влучила у старовинне єврейське кладовище у Первомайську Миколаївської області.
- 15 липня в Очакові на Миколаївщині внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав літній чоловік.