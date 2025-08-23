Росіяни поранили мирного мешканця на Миколаївщині

Внаслідок російського удару постраждав 41-річний чоловік. Його госпіталізували до Миколаєва, чоловіку надається вся необхідна медична допомога.

Він повідомив, що окупанти атакували Галицинівську громаду, попередньо, FPV-дроном.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

