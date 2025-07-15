Сьогодні, 15 липня, в Очакові на Миколаївщині внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав літній чоловік.

Про обстріл повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

“Очаків. Внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізовано. За містом виникла пожежа сухої трави, служби працюють”, – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, ДСНС повідомила про приборкання пожежі на площі 1 га.

“Поранений 69-річний чоловік через ракетну російську атаку у місті Очаків на Миколаївщині. Він звернувся до медзакладу, де отримує необхідну допомогу. Також загорівся сухостій та чагарники на відкритій території. Вогнеборці загасили займання площею 1 га”, – повідомили рятувальники.