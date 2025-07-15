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В Очакові на Миколаївщині внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав літній чоловік

Його госпіталізовано.

В Очакові на Миколаївщині внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав літній чоловік
Фото: ДСНС

Сьогодні, 15 липня, в Очакові на Миколаївщині внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав літній чоловік.

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Про обстріл повідомив очільник ОВА Віталій Кім. 

“Очаків. Внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізовано. За містом виникла пожежа сухої трави, служби працюють”, – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, ДСНС повідомила про приборкання пожежі на площі 1 га.

“Поранений 69-річний чоловік через ракетну російську атаку у місті Очаків на Миколаївщині. Він звернувся до медзакладу, де отримує необхідну допомогу. Також загорівся сухостій та чагарники на відкритій території. Вогнеборці загасили займання площею 1 га”, – повідомили рятувальники.
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