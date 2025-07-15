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Верховна Рада ратифікувала закон для вироблення та застосування протипіхотних мін

Також народні обранці підтримали термінове підписання документа.

Верховна Рада ратифікувала закон для вироблення та застосування протипіхотних мін
Фото: 112.ua

Сьогодні, 15 липня, парламент ратифікував Закон про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (законопроєкт 0329). 

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Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 299 народних обранців. 

Законом створюються правові підстави для зупинення для України дії Конвенції 1997 року, що тимчасово звільнить Україну від обов’язку дотримання таких зобовʼязань: 

  • ніколи і ні за яких обставин не застосовувати протипіхотні міни;
  • ніколи і ні за яких обставин не розробляти, не виробляти, не набувати іншим чином, не накопичувати, не зберігати і нікому не передавати, прямо чи опосередковано, протипіхотні міни;
  • ніколи і ні за яких обставин не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь-яким чином будь-кого до проведення діяльності, забороненої для держави-учасниці згідно з цією Конвенцією;
  • знищити всі протипіхотні міни, їх запаси або забезпечити їхнє знищення відповідно до положень Конвенції 1997 року.

“Це надаватиме можливість отримання та використання військово-технічної допомоги від держав, які не є державами – учасницями Конвенції 1997 року, для забезпечення Сил оборони України додатковими засобами захисту від збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у пояснювальній записці. 

Крім того, 305-ма голосами нардепи підтримали термінове підписання документа. 

Раніше в МЗС повідомили, що Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Офіційний вихід держави з конвенції відбувається за шість місяців після офіційного повідомлення про це ООН. Після цього Україна зможе офіційно застосовувати, накопичувати та виробляти протипіхотні міни.
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