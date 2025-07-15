Верховна Рада ратифікувала закон для вироблення та застосування протипіхотних мін

Сьогодні, 15 липня, парламент ратифікував Закон про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (законопроєкт 0329).

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 299 народних обранців.

Законом створюються правові підстави для зупинення для України дії Конвенції 1997 року, що тимчасово звільнить Україну від обов’язку дотримання таких зобовʼязань:

ніколи і ні за яких обставин не застосовувати протипіхотні міни;

ніколи і ні за яких обставин не розробляти, не виробляти, не набувати іншим чином, не накопичувати, не зберігати і нікому не передавати, прямо чи опосередковано, протипіхотні міни;

ніколи і ні за яких обставин не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь-яким чином будь-кого до проведення діяльності, забороненої для держави-учасниці згідно з цією Конвенцією;

знищити всі протипіхотні міни, їх запаси або забезпечити їхнє знищення відповідно до положень Конвенції 1997 року.

“Це надаватиме можливість отримання та використання військово-технічної допомоги від держав, які не є державами – учасницями Конвенції 1997 року, для забезпечення Сил оборони України додатковими засобами захисту від збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, 305-ма голосами нардепи підтримали термінове підписання документа.

Раніше в МЗС повідомили, що Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Офіційний вихід держави з конвенції відбувається за шість місяців після офіційного повідомлення про це ООН. Після цього Україна зможе офіційно застосовувати, накопичувати та виробляти протипіхотні міни.