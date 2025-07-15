У декількох областях Росії поскаржилися та атаки дронів та вибухи

Дим у Воронезькій області після імовірної атаки дронів

У декількох областях Росії місцеві жителі та влада поскаржилися на атаки дронів та вибухи.

Про це із посиланням на російські ЗМІ та владу пише "Українська правда".

Зокрема мешканці Липецької, Воронезької та Ростовської областей Росії повідомили про вибухи.

У місті Єлець Липецької області, де розташований завод акумуляторів "Енергія", мешканці бачили дим після атаки БпЛА. Повідомляють, що там дрон впав на території промислової зони, однак де саме, поки невідомо.

У Воронезькій області начебто збили декілька дронів, зокрема у передмісті Воронежа.

На Ростовщині ППО нібито знищила БпЛА у Верхньодонському районі.

Міноборони РФ повідомило, що над Росією нібито перехопили і знищили 55 українських безпілотників.