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У декількох областях Росії поскаржилися та атаки дронів та вибухи

Імовірно, РФ атакували понад 50 невідомих безпілотників.

У декількох областях Росії поскаржилися та атаки дронів та вибухи
Дим у Воронезькій області після імовірної атаки дронів
Фото: Скріншот відео Astra

У декількох областях Росії місцеві жителі та влада поскаржилися на атаки дронів та вибухи.

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Про це із посиланням на російські ЗМІ та владу пише "Українська правда". 

Зокрема мешканці Липецької, Воронезької та Ростовської областей Росії повідомили про вибухи. 

У місті Єлець Липецької області, де розташований завод акумуляторів "Енергія", мешканці бачили дим після атаки БпЛА. Повідомляють, що там дрон впав на території промислової зони, однак де саме, поки невідомо. 

У Воронезькій області начебто збили декілька дронів, зокрема у передмісті Воронежа. 

На Ростовщині ППО нібито знищила БпЛА у Верхньодонському районі. 

Міноборони РФ повідомило, що над Росією нібито перехопили і знищили 55 українських безпілотників.

  • На початку липня Генштаб підтвердив атаку на завод "Енергія" в Липецькій області, що виготовляє продукцію для ворожого оборонного комплексу. Атаку на завод провели підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. 
  • Це не перша атака на цей завод – минулого разу по ньому дрони били навесні. 
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