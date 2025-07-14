ЦПД: Росія розпочинає інформаційну кампанію в Молдові перед парламентськими виборами

Кількість інформаційних атак з боку РФ збільшуватиметься з наближенням виборів у Молдові.

РФ активізує інформаційну кампанію в Молдові напередодні парламентських виборів. Для цього кремлівські пропагандисти задіюють проросійські молдовські партії.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Очільник сзр рф сергій наришкін заявляє про нібито готовність НАТО задіяти Молдову у збройному конфлікті Альянсу проти фр", — ідеться у повідомленні відомства.

У відомстві додають, що Кремль прагне посилити суперечності в молдовському суспільстві через демонізацію євроатлантичної інтеграції. Мовляв, молдовани стануть "пішаками" у війні НАТО проти росії.

Для забезпечення інформаційної кампанії РФ курує діяльність так званих опозиційних партій, які є абсолютно проросійськими. Їхня мета — завадити євроатлантичній інтеграції Молдови та повернути її до зони російського впливу.

"З наближенням парламентських виборів у Молдові кількість інформаційних атак з боку рф лише збільшуватиметься", — кажуть у Центрі.

У ЦПД нагадують, що зовнішня розвідка також курує гібридні атаки проти країн Європи та поширення дезінформації за кордоном.