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ЦПД: Росія розпочинає інформаційну кампанію в Молдові перед парламентськими виборами

Кількість інформаційних атак з боку РФ збільшуватиметься з наближенням виборів у Молдові. 

ЦПД: Росія розпочинає інформаційну кампанію в Молдові перед парламентськими виборами
Фото: Центр протидії дезінформації

РФ активізує інформаційну кампанію в Молдові напередодні парламентських виборів. Для цього кремлівські пропагандисти задіюють проросійські молдовські партії.

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Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Очільник сзр рф сергій наришкін заявляє про нібито готовність НАТО задіяти Молдову у збройному конфлікті Альянсу проти фр", — ідеться у повідомленні відомства.

У відомстві додають, що Кремль прагне посилити суперечності в молдовському суспільстві через демонізацію євроатлантичної інтеграції. Мовляв, молдовани стануть "пішаками" у війні НАТО проти росії. 

Для забезпечення інформаційної кампанії РФ курує діяльність так званих опозиційних партій, які є абсолютно проросійськими. Їхня мета — завадити євроатлантичній інтеграції Молдови та повернути її до зони російського впливу.

"З наближенням парламентських виборів у Молдові кількість інформаційних атак з боку рф лише збільшуватиметься", — кажуть у Центрі.

У ЦПД нагадують, що зовнішня розвідка також курує гібридні атаки проти країн Європи та поширення  дезінформації за кордоном. 

  • Проросійський політичний блок "Перемога" Ілана Шора оголосив про намір подати документи для участі у парламентських виборах у Молдові.
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