Світовий Конґрес Українців та представники українських громад Італії закликаkb скасувати участь диригента-gensyscnf Валерія Гергієва у фестивалі Un’Estate da RE.Відповідне звернення до Міністра культури Італії та організаторів фестивалю підписали близько 40 об’єднань українців Італії, Польщі, Канади. Про це повідомляє громадська ініціатива "Голка", яка також долучилася до колектичного звернення.

Це може бути перший виступ Гергієва в ЄС з початку повномасштабної війни, якщо його не скасують.

Фото: зі сторінки Світового конгресу українців

У зверненні йдеться, що “Валерій Гергієв – це посол Володимира Путіна, його слуга, його вірний друг, його соратник, його емісар імперіалістичної війни Москви. Його виступ може стати блискучою візитною карткою кремлівського диктатора, перепусткою до нових злочинів. Надати сцену, та ще й таку престижну, як у Палаці в Казерті (на околиці Неаполя) – це образа для всього українського народу, що щодня зазнає жорстоких атак від того, кого підтримує Гергієв”.

Виступ Гергієва запланований у рамках фестивалю Un’Estate da RE, що проходитиме 27 липня у Палаці в Казерті, об’єкті спадщини ЮНЕСКО. Концерт активно підтримує Вінченцо Де Лука – губернатор Кампанії (цей регіон Італії). Російський диригент Валерій Гергієв востаннє виступав на західній сцені 23 лютого 2022 року в міланському Ла Скала. Після повномасштабного вторгнення йому заборонили виступати на європейських і північноамериканських сценах через відмову засудити російсько-українську війну. Зрештою Мюнхенський філармонічний оркестр звільнив Гергієва. В свою чергу проросійські ЗМІ вже публікують інформацію про те, що Італія нібито виступила на захист російської культури.

Також на те, що друг російського диктатора планує поновити свою діяльність,відреагували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який дії в Україні:

“Участь Гергієва у фестивалі Un’Estate da RE неприпустима: вона стала б сигналом для Кремля, що Росія може вийти з міжнародної ізоляції навіть попри те, що злочинна війна проти України триває. Участь Гергієва у фестивалі Un’Estate da RE виглядає абсурдно ще й тому, що фестиваль фінансується ЄС, проти якого Росія виношує цілком конкретні агресивні плани”.

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно на своїй сторінці в соціальній мережі Х зазначила, що виступ диригента є неприйнятним: “Навіть після трьох з половиною років війни є ті, хто досі не зрозумів, що підтримка режиму Путіна, у тому числі через такі культурні ініціативами, є легітимізацією його чудовищного імперіалізму та величезною проблемою. Мій обов’язок та обов’язок інституцій ЄС – звернутися до директора фестивалю та президента регіону Кампанія, з проханням втрутитися, щоб змінити програму та запобігти потраплянню грошей платників податків до кишень прихильника злочинного режиму”.

Представники українських об’єднань за кордоном на Форумі також домовилися розвивати резистентність українських громад до дезінформації через просвітницькі кампанії та разом протидіяти пропаганді.