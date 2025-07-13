12 липня у Харкові був ураган, який завдав шкоди приміщенням видавництва Vivat.

Фото: Facebook/Vivat наслідки негоди у Харкові для приміщень видавництва

На сторінках видавництва у соцмережах повідомили, що через негоду пошкоджена частина складу, зірвало дах, а сотні книжок затоплені.

Фото: Facebook/Vivat наслідки негоди у Харкові для приміщень видавництва

«Нині команда рятує все, що можна врятувати. У зв’язку з цим відправлення інтернет-замовлень і книжок до партнерів можливі зі затримкою, тимчасово вимкнено онлайн-оплату», - розповіли у Vivat.

Видавництво запевнило, що команда «вже готує для вас багато важливих проєктів: передзамовлення, акції і події в книгарнях, а також ще дещо особливе стартує вже завтра. Дуже розраховуємо на вашу підтримку й розуміння».⠀