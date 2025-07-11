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Олександр Усик перед боєм в Лондоні презентує відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер"

Відкриття оновленої мозаїки Алли Горської стане першою подією Олександра Усика перед боєм в Лондоні.

CultHub
Олександр Усик перед боєм в Лондоні презентує відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер"
Олександр Усик у фіолетовому костюмі
Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney

14 липня на Трафальгарській площі у Лондоні чемпіон світу з боксу Олександр Усик презентує відтворену мозаїку «Боривітер». Оригінальне панно у Маріуполі, створене групою художників на чолі з видатною мисткинею Аллою Горською, було пошкоджене під час повномасштабного вторгнення. Відкриття «Боривітра» стане першою подією Усика в Лондоні перед боєм з Денієлом Дюбуа. 

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Про це повідомляють представики UKRAINE WOW.

Фото: з фейсбук-сторінки Олександра Усика

Світове турне мозаїки організоване найбільшим маркетплейсом України ROZETKA у співпраці з Фундацією Олександра Усика, громадською організацією UKRAINE WOW та за підтримки МЗС України. 

Оригінальну мозаїку із соколом в польоті — символом творчої свободи — створили у Маріуполі в 1967 році. Через три роки Аллу Горську вбили радянські спецслужби, а у 2022 році, під час російського вторгнення, «Боривітер» був суттєво пошкоджений.

Фото: Макс Требухов

Легендарна робота подорожуватиме світом, щоб популяризувати українське мистецтво та розповідати історії тих, кого Росія намагається знищити. Відтворення «Боривітру» ― символ віри в те, що все знищене в Україні буде відновлено, а українська спадщина збережена, щоб вражати та надихати світ. «Боривітер» стане голосом українського мистецтва у світі. 

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