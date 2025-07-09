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Усик презентуватиме мозаїку Алли Горської «Боривітер» у Лондоні

Бій Олександра Усика й Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня.

Усик презентуватиме мозаїку Алли Горської «Боривітер» у Лондоні
Відновлена мозаїка «Боривітер»
Фото: UKRAINE WOW

14 липня український чемпіон у суперважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA й IBO Олександр Усик представить у Лондоні відтворену мозаїку Алли Горської «Боривітер».

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Про це повідомляє UKRAINE WOW.

Оригінальну мозаїку «Боривітер» створили у Маріуполі в 1967 році. У 2022-му вона зазнала суттєвих пошкоджень внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Пізніше, у 2025 році, у Києві представили відтворену мозаїку, робота над якою тривала пів року. Після цього її повезти Україною й світом.

Окрім того, в межах проєкту створили також другу копію мозаїки. Її розділили на 1250 фрагментів та виставили на продаж. Внаслідок цього вдалося зібрати понад 4 мільйони гривень, які спрямували на реставрацію ще однієї роботи Алли Горської «Вітер» та організацію турне «Боривітру».

До відтворення «Боривітру» залучили 15 художників-монументалістів і дослідників.

Турне організували зусиллями громадської організації UKRAINE WOW, Фундацією Олександра Усика, маркетплейсу ROZETKA та за підтримки МЗС України.

Нагадаємо, 19 липня на лондонському «Вемблі» Олександр Усик і Даніель Дюбуа битимуться за звання абсолютного чемпіона світу з боксу.
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