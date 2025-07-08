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Тенісний функціонер Сапронов: «Марта Костюк виглядала розібраною на Вімблдоні»

Українка зачохлила ракетку після першого кола трав'яного Гренд Слему.

Тенісний функціонер Сапронов: «Марта Костюк виглядала розібраною на Вімблдоні»
Марта Костюк грає на Вімблдоні
Фото: EPA/UPG

Тенісний функціонер і колишній спонсор Еліни Світоліної Юрій Сапронов у розмові з LB.ua підбив підсумки виступу другої ракетки України Марти Костюк на цьогорічному розіграші Вімблдону.

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«Складно сказати, що трапилося. Навряд чи вона перегуляла. Марта Костюк виглядала розібраною на Вімблдоні. Такого поганого тенісу в її виконанні давно не було. Вона має бійцівські якості, за потенціалом не гірша за Еліну, але не склалося. На мій погляд, мудрість до тенісисток приходить після 25 років. Далі вже виправдань немає», — зауважив він.

Сапронов також переконаний, що Марта Костюк повинна була доходити щонайменше до третього кола змагань.

«Результат українок поганий, але для кожної своє. Якщо Юля Стародубцева коло пройшла, то вона молодчинка. Марта ж мала б проходити три», — підсумував тенісний функціонер.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк поступилася словенці Вероніці Ер’явец (WTA № 171) на старті Вімблдону-2025 – 1:2 (6:3, 3:6, 4:6). Загалом цьогоріч на трав'яному мейджорі в одиночному розряді зіграли чотири українки.

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