«Турнір для українок був поганим»: чому Світоліна й інші не змогли здивувати на Вімблдоні

Чому Марта Костюк сенсаційно поступилася, як Ястремська обіграла другу ракетку світу та що не вдалося Світоліній? Розпитали про все тенісного функціонера й колишнього спонсора Еліни Юрія Сапронова .

Усі інші українки вже готуються до найближчих турнірів. Найкращим результатом на цьогорічному Вімблдоні було третє коло, в якому грали Даяна Ястремська й Еліна Світоліна… Юлія Стародубцева натомість зачохлила ракетку у другому матчі на турнірі, а Марта Костюк – у першому. Торік, наприклад, в основі Вімблдону зіграло одразу восьмеро українок, а одна з них – Еліна Світоліна – змогла дійти до чвертьфіналу змагань. Цього ж року все пішло шкереберть.

У Лондоні триває Вімблдон – один з чотирьох Гренд Слемів і чи не найвідоміший турнір у тенісі. На жаль, для українок в одиночному розряді він уже завершився. Ба більше, єдиною з українок, хто досі в грі, є Людмила Кіченок, яка виступає у парі з австралійкою Еллен Перес. Сьогодні дует дівчат зіграє у третьому колі змагань.

Розібрана Марта Костюк після вечірки

Першою виступи на змаганні завершила Марта Костюк (WTA № 26). Вона грала проти Вероніки Ер’явец зі Словенії, 171 ракетки світу, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Матч мав бути легкою прогулянкою для українки, але не так сталося, як гадалося. Марта виграла перший сет, а потім досить просто віддала два наступних суперниці – 1:2 (6:3, 3:6, 4:6).

Фото: EPA/UPG Марта Костюк

До слова, Вімблдон став для українки третім турніром поспіль, який вона завершує у першому ж колі. Засмучені виступом Марти вболівальники припускають, що на результати тенісистки вплинув її спосіб життя… На початку червня вона святкувала день народження ще однієї тенісистки Даяни Ястремської в Монако, а потім – власне наприкінці місяця. Запитали про цю ситуацію Юрія Сапронова.

«Складно сказати, що трапилося. Навряд вона перегуляла. Марта Костюк виглядала розібраною на Вімблдоні. Такого поганого тенісу в її виконанні давно не було. Вона має бійцівські якості, за потенціалом не гірше Еліни, але не склалося. На мій погляд, мудрість до тенісисток приходить після 25 років. Далі вже виправдань немає», – розповідає тенісний функціонер.

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Фото: EPA/UPG Марта Костюк грає на Вімблдоні

Після Вімблдону очевидним є той факт, що Костюк варто реабілітуватися в наступних турнірах. Саме цього ми другій ракетці України бажаємо.

Непоганий виступ Стародубцевої

Другою з Лондона поїхала Юлія Стародубцева (WTA № 68). Українка стартувала з основної сітки й змогла перемогти у першому колі британку Франческу Джонс (WTA № 122). Вона здійснила камбек, відігравшись після майже «під нуль» програного сету – 2:1 (1:6, 6:3, 6:1).

Фото: EPA/UPG Українка Юлія Стародубцева під час матчу.

Пан Юрій запевняє, що для українки перемога у першому колі – це вже гарний результат.

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«Результат українок поганий, але для кожної своє. Якщо Юля Стародубцева коло пройшла, так вона молодчинка. Марта ж мала б проходити три», – пояснює він.

У другому матчі на Вімблдоні Стародубцева зачохлила ракетку, поступившись «нейтральній» Людмилі Самсоновій (WTA №19) – 0:2 (2:6, 1:6).

На щастя, приємно вразила не лише Юля.

Шалений старт Ястремської й валідольна перемога над росіянкою

Першою з українок, яка продемонструвала сенсаційний результат, стала Даяна Ястремська. Їй відверто не пощастило з жеребом, адже у першому колі змагань довелося грати з американкою Коко Гофф, чинною чемпіонкою Ролан Гарросу й другою ракеткою світу.

У першому сеті тенісистки йшли нога в ногу, тому українка вирвала перемогу лише на тайбрейку (7:3). У другому ж Даяна декласувала імениту суперницю – 6:1.

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Фото: EPA/UPG Ястремська у матчі проти Гофф

Загалом вона діяла впевнено й по спортивному нахабно. Ястремська не цуралася грати гостро, часто обираючи ризиковане продовження розіграшу. Як наслідок, перемога була настільки переконливою, що жоден з уболівальників не назве її випадковою.

На думку Сапронова, у цьому матчі українка змогла продемонструвати свої найкращі спортивні якості.

«У Даяни гра була дуже якісною. Для таких результатів і є перше коло. Завжди казав, що на старті можна вибити будь-кого. Перша сотня тенісисток уміє грати, тому можна спробувати обіграти навіть кращих з кращих. Не думаю, що Гофф недооцінила Ястремську. Вона розуміла, з ким грає. Американка зіграла слабко, а українка – навпаки. Здалося, що після такого Даяна повинна пройти далеко. Потім був важкий матч із Захаровою…» – каже пан Юрій.

Фото: EPA/UPG Емоційна Даяна Ястремська

Після перемоги на Даяну чекало надпринципове випробування в особі «нейтральної» росіянки Анастасії Захарової. Матч був без перебільшення валідольним. У першому сеті сильнішою виявилася росіянка (5:7), а потім українка змогла переломити хід зустрічі й забрала другий сет (7:5). Долю третього і, як наслідок, усього матчу вирішував тайбрейк. У грі нервів кращою виявилася саме Ястремська – 7:6 (10:8).

Сапронов наголошує, що саме такі матчі показують різницю між чоловічим і жіночим тенісом. Зокрема, в останньому результат матчу може бути максимально непередбачуваним.

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«Найбільше адреналіну вболівальники отримали під час матчу Даяни Ястремської й "безпрапорної", безсоромної Захарової. Добре, що все так закінчилося, але ж ми бачили, що ситуація була вкрай напруженою. Хоч за якістю гри Даяна є на голову сильнішою тенісисткою. Знаєте, я завжди кажу про два види спорту: теніс і жіночий теніс. Другий вражає непередбачуваністю», – говорить пан Юрій.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська під час матчу проти Анастасії Захарової з Росії на Вімблдонському чемпіонаті, Вімблдон, 3 липня 2025 року

Підтвердженням слів Сапронова є третє коло змагань. У матчі 1/16 фіналу Даяна, яка в красивому стилі перемогла якісних суперниць, несподівано поступилася іспанці Джессіці Боусас Манейро (WTA № 62) у трьох сетах – 1:6, 6:2, 3:6.

Таким чином Даяна Ястремська не змогла повторити свій найкращий результат на Вімблдоні (1/8 фіналу) і завершила виступи у третьому колі. Так само як і прима українського тенісу Еліна Світоліна.

У нас немає іншої Елі

Саме так описав виступ Світоліної (WTA № 13) її колишній спонсор Юрій Сапронов. Не все вдалося Елі на цьогорічному Вімблдоні, але від того українці не перестануть підтримувати її.

«Еліна? Як то кажуть, немає у нас іншої збірної України з футболу, тому ми все одно будемо вболівати, хвилюватися. Світоліна дарує нам емоції. За підсумками року вона безсумнівно ввійде в десятку кращих рейтингу WTA», – наголошує він.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Еліна Світоліна

Еліна справді дарувала емоції упродовж свого короткого як для неї виступу на турнірі. У першому й другому колах українка впоралася із суперницями упродовж двох сетів. Спочатку Світоліна перемогла угорку Анну Бондар (WTA № 75), а потім уже звично для себе розтрощила росіянку Олександру Соснович (WTA № 107).

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна у матчі проти Анни Бондар

В 1/16 фіналу жереб звів українку з бельгійкою Елізе Мертенс (WTA № 23). Саме цю тенісистку Еля перемогла на підготовчому до Вімблдону турнірі. Як виявилося, суперниця зробила висновки після програного матчу. Саме на цьому акцентує Сапронов.

«Поєдинок з Мертенс був дуже складним. Світоліна перемогла бельгійку минулого тижня, тому дехто думав, що наша Еля легко переможе її знову. Мертенс – це дуже розумна дівчина, яка зробила висновки після поразки. З юніорів її знаю. Я боявся за цей матч», – зауважує він.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна

У підсумку Еліна програла. Спочатку українка без особливих шансів віддала перший сет (1:6), а потім з боєм поступилася у другому на тайбрейку (6:7 (4:7)). Програвши, Еліна повторила свій найгірший результат на Вімблдоні за 4 роки. Востаннє Еля так рано завершувала виступи на трав’яному мейджорі у 2021 році.

Що далі?

Українки справді виступили погано цьогоріч. Однак найгірше не це. За словами Сапронова, на горизонті немає нині навіть натяку на заміну цього (на правду, дуже якісного) покоління дівчат. Саме цей факт, а не виступ на Вімблдоні, є тривожним дзвіночком для українського тенісу.

«Розумієте, трава – це вкрай специфічне покриття. Всього-на-всього два-три тижні змагань перед Вімблдоном. Це не виправдання, але так є. Для українок це покриття, можливо, більш специфічне, адже сьогодні в Україні є лише один трав’яний корт, який знаходиться в Харкові, в Superior (гольф-клуб Сапронова, – LB.ua). На ньому можна грати, але приїжджати й тренуватися там страшно через війну й російські обстріли. Ми ж розуміємо, що на траві найшвидший відскок м’яча, тому там зовсім інша робота ніг. А діти наші повинні грати… Навички гри на траві повинні бути закладені з дитинства», – пояснює він.

Фото: EPA/UPG Трав'яне покриття на Вімблдоні. І пташка

Станом на зараз в першій сотні рейтингу юніорів ETA немає жодного українця чи українки. Не далеко втікли наші й в ITF серед молоді. Сапронов акцентує, що саме в цьому зараз головна проблема українського тенісу.

«Якщо далі мислити стратегічно, то я засмучений. Давно такого не було, щоб в топ-100 ETA не було жодного українця й українки. Чоловічий теніс давно в нас пасе задніх, але дівчата… В рейтингу ITF до 18 років є тільки Ліза Котляр і все», – підсумовує пан Юрій.

Очевидно, під час війни проти Росії очікувати на суттєві зрушення у питанні виховання молоді не варто. Сподіваємося, що нинішні тенісистки зможуть реабілітуватися на наступних турнірах. Бо, ми знаємо, вони це вміють.