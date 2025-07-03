«Це наш час, разом ми здатні творити історію»: збірна України з волейболу продовжує запалювати в Лізі націй 

Про емоції на майданчику й поза ним у Лізі націй, найближчі плани говоримо з гравцями збірної України: капітаном Юрієм Семенюком, догравальником Дмитром Янчуком та зв‘язуючим Віталієм Щитковим.

Констатуємо, що цього вистачить, щоб зберегти прописку в Лізі націй, тож тепер перед нашою командою стоїть вища ціль – вихід до плей-оф. Звісно, цього не сталося б без позитивних результатів протягом другого тижня змагань.

Завершився другий ігровий тиждень у волейбольній Лізі націй . Після яскравих перемог над США і Кубою Україна не збавила обертів, а навпаки – покращила свої результати. Після двох турів «синьо-жовті» посідають шосту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 15 очок.

Іспит проти олімпійських чемпіонів

Матч проти чинних олімпійських чемпіонів французів відкрив другий ігровий тиждень для нашої команди. Початок гри давав надію на щось справді історичне, адже наша збірна спромоглася вийти вперед і вела з рахунком 20:16. Втім далі французам все ж вдалось переломити хід подій.

Фото: FIVB Збірна України грає в захисті проти Франції

Переможці Олімпіади-2024 майже не помилялись (не дивно). На майданчику їм вдавалося фактично все, натомість нашій команді десь забракло вдачі, а десь – досвіду гри з суперниками найвищого рівня.

Україна – Франція – 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)

Зв‘язуючий «синьо-жовтих» Віталій Щитков пов‘язує цю поразку з браком концентрації у наших волейболістів.

«Ми поважали суперників, знали, що граємо з олімпійськими чемпіонами, але це ніяк не впливало на наш настрій. Просто ми не зіграли у свою гру. Ми розпочали непогано, вигравали 20:16, а далі втратили перевагу. Мабуть, дався в знаки брак концентрації, але тут не йшлось про недооцінку суперника. Просто не вдалось зайти в гру в правильному ритмі. Можливо, якби ми грали з ними в другий чи третій ігровий день, то матч склався б по-іншому. У наступних іграх інші країни показали, що з ними можна і треба грати, можна перемагати. Взагалі непереможних команд не існує в Лізі націй», – пояснює Щитков.

Фото: FIVB Збірна України в атаці

Капітан команди Юрій Семенюк припускає, що збірній банально забракло віри в власні сили.

«Не було тиску як такого. Я думаю, що ми самі ще не до кінця зрозуміли, що можемо грати зі всіма командами на рівні й навіть краще. Мабуть, не повірили у свої сили», – каже Семенюк.

Зразкова гра проти Туреччини

Наступним суперником українців у Лізі націй стала збірна Туреччини. До цього поєдинку наша команда ніколи раніше не обігрувала турків, тож поєдинок був надпринциповим. Градусу матчу додав і той факт, що поразка теоретично унеможливлювала вихід українців у плей-оф.

Фото: FIVB Збірна України (в білому) грає проти команди Туреччини

На щастя, підопічні іспанського спеціаліста Рауля Лосано впоралися із завданням на п’ять із п’яти. Перша партія закінчилася справжнісіньким розгромом – 25:11. Далі турки все ж змогли налагодити прийом та підлаштуватись під гру наших хлопців, але воля українців до перемоги була сильнішою. За підсумками трьох сетів перемогу святкувала наша команда.

Україна – Туреччина – 3:0 (25:11, 25:22, 25:21)

Фото: FIVB Емоції капітана збірної України Юрія Семенюка під час матчу

На думку Щиткова, українцям вдалося продемонструвати свій найкращий волейбол у матчі проти турків.

«Гра з Туреччиною була принциповою. Ми з ними грали багато разів і жодного разу до цього не перемагали. Ми виходимо на кожну гру і граємо у свій волейбол, намагаємося показувати свій найкращий волейбол. Той, з яким не може впоратися наш суперник. З Туреччиною так і сталося. Ми показали гарний волейбол, майже не помилялись і саме тому вдалося виграти з рахунком 3:0. Будь-яка перемога впливає на подальші ігри. Вона додає впевненості команді, і ця перемога додала нам позитиву та впевненості у подальших протистояннях», – аналізує Віталій.

Фото: FIVB Дмитро Янчук завершує атаку

Догравальник Дмитро Янчук погоджується зі своїм партнером по команді й підкреслює, що перемога над Туреччиною надихнула збірну на нові перемоги.

«Ми дуже добре з ними зіграли. Після гри відчули більше впевненості, й очі загорілись ще більше у кожного гравця. Відчули, що ми можемо добре справлятися зі всіма труднощами», – додає Янчук.

Драматична гра проти Японії

З Японією наша команда зустрічалась вперше в історії. Як наслідок, підлаштовуватися під їхню гру, а особливо під непробивний захист, довелось вже безпосередньо під час поєдинку. Перший сет завершився не на нашу користь, а ось вже у другій партії команді українців вдалося зрівняти рахунок. Далі – більше! Українці повели в грі! Хоч японцям вдалось перевести гру на тай-брейк, але це самураям не допомогло. Перемогу вирвали саме наші волейболісти.

Україна – Японія – 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13)

Фото: FIVB Україна (в чорному) грає проти Японії в Лізі націй

Янчук заявляє, що збірна України була готовою до стилю Японії, тому захисна манера гри суперника не стала сюрпризом.

«Ми всі розуміли, що з цією командою легко точно не буде, адже це найкраща команда із захисту. Тому тренер нам одразу сказав, щоб ми готувалися атакувати в одному розіграші по 2-3 рази, бо Японія буде добре грати в захисті», – зауважує Дмитро.

Перемога над господарями майданчика

Фінальним матчем цього ігрового тижня стала гра проти господарів майданчика – збірної Болгарії.

Фото: FIVB Гравці збірної України під час матчу проти Болгарії

Цю гру через травму пропускала головна зірка суперника – зв‘язуючий Сімеон Ніколов. Ще однією перевагою для наших волейболістів був день відпочинку між матчами, упродовж якого волейболісти мали можливість відновитися. Як виявилося, навіть один день спокою на найвищому рівні може дати плоди.

«День відпочинку? Не скажу, що він сильно вплинув на наш стан, але насправді на такому рівні кожна година відпочинку дуже цінна та важлива для нашого відновлення. Особливо це стосується гравців, які грають найбільшу кількість часу на майданчику. Гра з Болгарією не була легкою. Так, у них травмувався основний зв‘язуючий, але там крім нього є гравці, які грають у топових чемпіонатах на високому рівні», – пояснює Щитков.

Фото: FIVB Україна – Болгарія. Волейбольна Ліга націй

Семенюк натомість наголошує, що цей день точно пішов нашій команді на користь.

«Відпочинок потрібен усім, навіть нам. Очевидно, що коли між матчами не 14 годин, а понад доба, то різниця відчутна», – переконує капітан збірної.

На правду, попри можливість відпочити, у першому сеті українці виглядали втомленими, тому віддали його суперникам. А ось у наступних партіях наші змогли стабілізувати прийом, тому боролися за кожен м‘яч на майданчику. Як наслідок, на результат довго очікувати не довелося. Українці впевнено забрали 3 наступні сети.

Фото: FIVB Дмитро Янчук у матчі проти Болгарії

Україна – Болгарія – 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:22)

Віталій Щитков пов‘язує це з командною хімією і присутністю на майданчику «сьомого» гравця в особі головного тренера Рауля Лосано.

«Сила нашої команди в атмосфері на майданчику. Ми стараємось тішитись волейболом, грати в кайф, підтримувати один одного. Мікроклімат на майданчику дуже важливий. Ми просто граємо в задоволення і це головне.

Фото: FIVB Василь Тупчій і Рауль Лосано святкують перемогу

Наш тренер дуже досвідчений спеціаліст, він уміє налаштувати команду. Якщо говорити про ігровий ритм, то нас уже немає чого вчити. Мова про моральні та тактичні настанови. Він завжди повторює: "Хлопці, це наш час, ми можемо зробити ще один крок вперед, до вищих цілей". Ми з ним погоджуємось, граємо у свій волейбол, а він разом із нами. Він – це наш сьомий гравець на майданчику. Подивіться тільки на емоції Василя Тупчія та тренера після виграної третьої партії над болгарами», – зауважує Щитков.

Очевидно, це все віддзеркалюється на результатах команди. Після двох турів збірна України з 15 очками займає шосту позицію у турнірній таблиці Ліги націй.

«Як командний гравець можу сказати, що досконалість не має меж, тому завжди є куди рости. Ви самі все бачили. Звісно, не обійшлося без помилок і програшів, але це волейбол, тут буває по-різному. Кожному ще є над чим попрацювати, проте загалом результатами ми задоволені. Кожен гравець вносить щось своє у гру. У певні моменти це якраз саме те, що потрібно. Волейбол – це команда гра і тільки разом ми здатні творити історію», – так підбиває підсумки другого ігрового тижня Семенюк.

Фото: FIVB Гравці збірної України з волейболу

Зв’язуючий збірної теж високо оцінює результати другого ігрового тижня, хоч вважає, що команда могла краще зіграти проти французів.

«Я вважаю, що нам можна поставити п’ять балів з п’яти можливих у цьому ігровому тижні. Виграти три з чотирьох поєдинки – це дуже гарний результат. Звісно, ми могли зачепитись ще й з французами, але маємо як маємо. Ми показали гідний, впевнений результат», – розповідає Щитков.

Далі – третій тиждень і чергові чотири матчі

Далі команда матиме два тижні відпочинку. Упродовж цього часу українські волейболісти готуватимуться до завершального, третього ігрового тижня у Лізі націй. У Любляні збірна України зустрінеться з Нідерландами, Італією, Сербією та Канадою.

Фото: FIVB Юрій Семенюк і Рауль Лосано

Особливо напруженою буде гра проти італійців.

«Я думаю, що найскладніший суперник у третьому ігровому тижні – це Італія. Команда, яка завжди бореться за медалі, команда, яка є однією з найсильніших у світі, команда з топовими гравцями. Треба пробувати набирати очки з усіма, навіть з Італією, не зважаючи на їхній зірковий статус. Треба перемагати, треба показувати свій найкращий волейбол», – зауважує Щитков.

Фото: FIVB Волейбольна збірна України

Справа за «малим» – потрапити до сімки кращих у групі. Чому не до вісімки? Китай, як господар фіналу, вже забронював одне з місць.

«З кожною грою ми стаємо більш впевненими та згуртованими як команда. У Лізі націй слабких команд немає. Всі наступні ігри будуть важкими, тому потрібно до них добре підготуватися, йти й викладатися на максимум. Інакше ніяк», – підсумовує Янчук.

Третій ігровий тиждень розпочнеться 16 липня. Уболіваємо за наших волейболістів.