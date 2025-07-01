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Марта Костюк поступилася Вероніці Ер’явец у першому колі Вімблдону-2025

Суперниця українки посідає 171 сходинку в рейтингу WTA.

Марта Костюк поступилася Вероніці Ер’явец у першому колі Вімблдону-2025
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA № 26) у трьох сетах програла словенці Вероніці Ер’явец (WTA № 171) на старті Вімблдону-2025 – 1:2 (6:3, 3:6, 4:6).

Упродовж понад двох годин матчу Костюк 4 рази подала навиліт та припустилася 4 подвійних помилок. 

Українка переважала словенку за віннерами (37 проти 17), але на 20 разів частіше робила невимушені помилки (29 проти 49).

Костюк і Ер’явец уперше зустрілися в очному протистоянні.

Сьогодні, 1 липня, на корт у Лондоні також вийдуть Юлія Стародубцева й Даяна Ястремська о 17:05 і 20:30 відповідно.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено обіграла угорку Анну Бондар (2:0) у першому колі Вімблдону.
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