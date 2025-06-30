Вімблдон-2025: усе, що потрібно знати

Зараз же пропонуємо дізнатися, хто з українок позмагається у цьогорічному розіграші, скільки грошей вони потенційно можуть заробити та чому Вімблдон – фартовий турнір для українців.

Білий одяг, відсутність реклами (окрім компанії годинників «Rolex»), королівська родина Великої Британії на фіналі – усе це є невіддільним атрибутом змагань. Цього разу ми не розповідатимемо про тисячі фунтів полуниці, яку з’їдають уболівальники упродовж змагань, про суворе дотримання кількості білого кольору на формі тенісистів, адже це вже давно стало загально відомим фактом. Про такі деталі трав'яного Гренд Слему ви можете почитати в нашому торішньому тексті .

30 червня у Лондоні розпочнеться один з найвідоміших турнірів у тенісі – трав’яний Гренд Слем, який уперше відбувся в 1877 році. Вімблдон – унікальне змагання, організатори якого шанують традиції вже понад 100 років.

Світоліна і компанія: хто представить Україну на Вімблдоні

Цьогоріч в одиночному жіночому розряді в основній сітці змагань виступатимуть чотири українки. Варто одразу зауважити, що жодна з українських тенісисток не подолала кваліфікацію, тому не змогла долучитися до землячок в 1/64 фіналу змагань.

Фото: EPA/UPG Українка Дар'я Снігур

Особливо прикро, що до фінальної частини не пробилася Дар’я Снігур. Переможниця юніорського Вімблдону зачохлила ракетку у другому матчі кваліфікації, поступившись Яні Фетт з Хорватії. Окрім неї, пробитися до основного розіграшу також не змогла Олександра Олійникова.

А тепер про хороше. Першою на корт лондонського турніру вийде Еліна Світоліна (WTA № 13). Сьогодні вона протистоятиме Анні Бондар (WTA № 75) з Угорщини. До слова, у перший день змагань серед українок гратиме лише Еля.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Еліна Світоліна виступає на Вімблдоні

Інші три тенісистки стартують 1 липня. Марта Костюк (WTA № 26) гратиме зі словенкою Веронікою Ер’явець (WTA № 171). Потім 68-ма ракетка WTA Юлія Стародубцева гратиме проти господарки змагань Франчески Джонс (WTA № 122).

Фото: EPA/UPG Марта Костюк

Очевидно, найважче завдання і найгірший жереб у Даяни Ястремської… 42 ракетка WTA зустрінеться з чинною чемпіонкою Ролан Гарросу Коко Гофф (WTA № 2) із США.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська грає на Вімблдоні

У парному розряді Україну представлять сестри Кіченок. Надія гратиме у парі з Юлією Стародубцевою, а Людмила – з австралійкою Елленою Перес. Вони розпочнуть свій шлях на Вімблдоні 2 липня.

Інтриги у чоловічому розряді

На жаль, відсутність українців в основній сітці Вімблдону вже є «доброю» традицією… Один з кращих українських тенісистів Сергій Стаховський, який без перебільшення вписав своє ім’я в історію Вімблдону, зараз займається важливішими справами у складі Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Те ж саме стосується Олександра Долгополова, який боронить Україну у складі ЗСУ. Тому цьогоріч знову без українців в основі трав’яного Гренд Слему.

Фото: EPA/UPG Колишній український тенісист Сергій Стаховський під час виступу на Вімблдоні, 2017 рік.

Головним претендентом на перемогу є чинний чемпіон Вімблдону Карлос Алькарас (ATP № 2). Іспанець підходить до змагань у статусі переможця Ролан Гарросу, тому перебуває у прекрасній формі.

Фото: EPA/UPG Карлос Алькарас з Іспанії святкує з трофеєм у руках після перемоги у чоловічому фіналі проти Новака Джоковича з Сербії на чемпіонаті Вімблдону, Велика Британія.Карлос Алькарас з Іспанії святкує з трофеєм у руках після перемоги у чоловічому фіналі проти Нов

Конкуренцію йому можуть скласти хіба перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер та один з кращих тенісистів в історії, 38-річний ветеран Новак Джокович (ATP № 6) з Сербії. До речі, на рахунку серба 7 перемог у фіналах одиночного розряду Вімблдону. У випадку тріумфу цьогоріч він наздожене за цим показником ще одну легенду – Роджера Федерера.

Призовий фонд змагань

Цього разу трав’яний Гренд Слем знову оновлює свій рекорд. Загальний призовий фонд турніру складе 53.5 мільйона фунтів стерлінгів.

Фото: EPA/UPG Корти Вімблдону

Переможець Вімблдону отримає захмарні 3 мільйони, а головний «лузер» – фіналіст, який програє, – 1.520 мільйона…

Загалом виплати стартують з перемоги у першому колі. Далі сума зростатиме.

Виплати тенісистам на Вімблдоні:

Перший раунд: 66 тисяч фунтів;

Другий раунд: 99 тисяч;

Третій раунд: 152 тисячі;

Четвертий раунд: 240 тисяч;

Чвертьфінал: 400 тисяч;

Півфінал: 775 тисяч;

Фіналіст: 1.520 мільйона;

Переможець: 3 мільйони.

Український слід у Лондоні

Чи можуть українки продемонструвати гарний результат на Вімблдоні? Цілком! Трав’яний Гренд Слем є чи не найуспішнішим турніром для українців.

Фото: EPA/UPG Кіченок і Павич з кубком Вімблдону

По-перше, українка вже перемагала на Вімблдоні, хоч і в міксті. У 2023 році Людмила Кіченок у парі з хорватом Мате Павичем виграла розіграш змішаних змагань, здолавши у фіналі бельгійсько-китайський тандем Йоран Фліген – Їфан Сюй.

Непогані результати українки показували й в одиночному розряді. Звісно, мова про Еліну Світоліну. Прима українського тенісу двічі доходила до стадії півфіналу змагань у 2019 і 2023 роках… До слова, у 2023 році Еля перемогла тоді першу ракетку світу Ігу Швьонтек у чвертьфіналі…

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна на Вімблдоні

Однак головна українська сенсація на Вімблдоні відбулася у 2013 році. Тоді 116 ракетка світу Сергій Стаховський у другому колі змагань здолав Роджера Федерера – 3:1 (6:7, 7:6, 7:5, 7:7). Матч тривав три години й чотири хвилини. Перемігши Роджера, Сергій перервав серію швейцарця з 36 виходів у чвертьфінали Гренд Слемів.

З огляду на це можна констатувати, що дива на Вімблдоні трапляються. Сподіваємося, українки знову приємно здивують.

Турнір транслюватиме телеканал Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

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