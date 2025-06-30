Вімблдон-2025: усе, що потрібно знати

Світоліна і компанія: хто представить Україну на Вімблдоні
Цьогоріч в одиночному жіночому розряді в основній сітці змагань виступатимуть чотири українки. Варто одразу зауважити, що жодна з українських тенісисток не подолала кваліфікацію, тому не змогла долучитися до землячок в 1/64 фіналу змагань.
Особливо прикро, що до фінальної частини не пробилася Дар’я Снігур. Переможниця юніорського Вімблдону зачохлила ракетку у другому матчі кваліфікації, поступившись Яні Фетт з Хорватії. Окрім неї, пробитися до основного розіграшу також не змогла Олександра Олійникова.
А тепер про хороше. Першою на корт лондонського турніру вийде Еліна Світоліна (WTA № 13). Сьогодні вона протистоятиме Анні Бондар (WTA № 75) з Угорщини. До слова, у перший день змагань серед українок гратиме лише Еля.
Інші три тенісистки стартують 1 липня. Марта Костюк (WTA № 26) гратиме зі словенкою Веронікою Ер’явець (WTA № 171). Потім 68-ма ракетка WTA Юлія Стародубцева гратиме проти господарки змагань Франчески Джонс (WTA № 122).
Очевидно, найважче завдання і найгірший жереб у Даяни Ястремської… 42 ракетка WTA зустрінеться з чинною чемпіонкою Ролан Гарросу Коко Гофф (WTA № 2) із США.
У парному розряді Україну представлять сестри Кіченок. Надія гратиме у парі з Юлією Стародубцевою, а Людмила – з австралійкою Елленою Перес. Вони розпочнуть свій шлях на Вімблдоні 2 липня.
Інтриги у чоловічому розряді
На жаль, відсутність українців в основній сітці Вімблдону вже є «доброю» традицією… Один з кращих українських тенісистів Сергій Стаховський, який без перебільшення вписав своє ім’я в історію Вімблдону, зараз займається важливішими справами у складі Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Те ж саме стосується Олександра Долгополова, який боронить Україну у складі ЗСУ. Тому цьогоріч знову без українців в основі трав’яного Гренд Слему.
Головним претендентом на перемогу є чинний чемпіон Вімблдону Карлос Алькарас (ATP № 2). Іспанець підходить до змагань у статусі переможця Ролан Гарросу, тому перебуває у прекрасній формі.
Конкуренцію йому можуть скласти хіба перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер та один з кращих тенісистів в історії, 38-річний ветеран Новак Джокович (ATP № 6) з Сербії. До речі, на рахунку серба 7 перемог у фіналах одиночного розряду Вімблдону. У випадку тріумфу цьогоріч він наздожене за цим показником ще одну легенду – Роджера Федерера.
Призовий фонд змагань
Цього разу трав’яний Гренд Слем знову оновлює свій рекорд. Загальний призовий фонд турніру складе 53.5 мільйона фунтів стерлінгів.
Переможець Вімблдону отримає захмарні 3 мільйони, а головний «лузер» – фіналіст, який програє, – 1.520 мільйона…
Загалом виплати стартують з перемоги у першому колі. Далі сума зростатиме.
Виплати тенісистам на Вімблдоні:
- Перший раунд: 66 тисяч фунтів;
- Другий раунд: 99 тисяч;
- Третій раунд: 152 тисячі;
- Четвертий раунд: 240 тисяч;
- Чвертьфінал: 400 тисяч;
- Півфінал: 775 тисяч;
- Фіналіст: 1.520 мільйона;
- Переможець: 3 мільйони.
Український слід у Лондоні
Чи можуть українки продемонструвати гарний результат на Вімблдоні? Цілком! Трав’яний Гренд Слем є чи не найуспішнішим турніром для українців.
По-перше, українка вже перемагала на Вімблдоні, хоч і в міксті. У 2023 році Людмила Кіченок у парі з хорватом Мате Павичем виграла розіграш змішаних змагань, здолавши у фіналі бельгійсько-китайський тандем Йоран Фліген – Їфан Сюй.
Непогані результати українки показували й в одиночному розряді. Звісно, мова про Еліну Світоліну. Прима українського тенісу двічі доходила до стадії півфіналу змагань у 2019 і 2023 роках… До слова, у 2023 році Еля перемогла тоді першу ракетку світу Ігу Швьонтек у чвертьфіналі…
Однак головна українська сенсація на Вімблдоні відбулася у 2013 році. Тоді 116 ракетка світу Сергій Стаховський у другому колі змагань здолав Роджера Федерера – 3:1 (6:7, 7:6, 7:5, 7:7). Матч тривав три години й чотири хвилини. Перемігши Роджера, Сергій перервав серію швейцарця з 36 виходів у чвертьфінали Гренд Слемів.
З огляду на це можна констатувати, що дива на Вімблдоні трапляються. Сподіваємося, українки знову приємно здивують.
Турнір транслюватиме телеканал Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.
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