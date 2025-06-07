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Американка Коко Гофф перемогла «нейтральну» білоруску Аріну Соболенко у фіналі «Ролан Гарросу»

Гофф вперше у професійній кар'єрі здобула перемогу на «Ролан Гарросі».

Американка Коко Гофф перемогла «нейтральну» білоруску Аріну Соболенко у фіналі «Ролан Гарросу»
Коко Гофф перемогла на «Ролан Гарросі», Париж, 7 червня 2025
Фото: EPA/UPG

Американська тенісистка, колишня перша ракетка світу в парному розряді (наймолодша в історії) Коко Гофф стала переможницею Відкритого чемпіонату Франції («Ролан Гаррос»). У фінальному матчі друга ракетка світу обіграла лідерку рейтингу WTA «нейтральну» білоруску Аріну Соболенко, передає “Суспільне Спорт”.

У фінальному матчі Відкритого чемпіонату Франції між собою зустрілися перша та друга ракетки світового рейтингу. Для Аріни Соболенко й Коко Гофф цей матч став 11-м в очному протистоянні, на рахунку обох тенісисток було по п'ять перемог.

У півфіналі Гофф вибила француженку Луа Буассон, яка з вайлдкардом дійшла до топ-4 турніру, а Соболенко перемогла кривдницю Еліни Світоліної польку Ігу Швьонтек.

Першу партію з відриву розпочала Соболенко, яка виграла чотири з п'яти стартових геймів, але Гофф змогла перехопити ініціативу і зрівняти рахунок в партії. Після цього тенісистки обмінялися двома виграними геймами і перевели партію на тайбрейк. На тайбрейку сильнішою виявилася Соболенко, яка наприкінці виграла чотири очки поспіль 7:5.

У першому сеті Соболенко діяла активніше за Гофф: зробила 20 віннерів проти 13 в американки, однак і частіше помилялася (32 невимушені помилки проти 16 у Гофф).

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В другому сеті Коко Гофф змогла вирівняти ситуацію та перевести матч до фінальної третьої партії. Американка змогла за 35 хвилин закрити партію з рахунком 6:2, при цьому реалізувавши три брейкпойнти.

Гофф була кращою за Соболенко як за кількістю віннерів (9 проти 6), так і знову мала удвічі менше невимушених помилок (9 проти 19).

У фінальній партії сильнішою виявилася американка, яка протягом останнього сету двічі вигравала брейкопойнти в суперниці. У фінальній партії Гофф переграла Соболенко 6:4.

Ролан Гаррос-2025. Фінал: Аріна Сабалєнка (1) – Коко Гофф (США, 2) 1:2 (7:6(5), 2:6, 4:6)

Гофф вперше у професійній кар'єрі здобула перемогу на Ролан Гарросі.

Для Коко Гофф це перша перемога на турнірах Великого шлему з 2023 року, тоді американка на Відкритому чемпіонаті США здолала Соболенко в трьох геймах. Загалом це другий трофей Великого шлему для Гофф.

Коко Гофф стала першою тенісисткою, яка перемогла одну і ту ж суперницю і здобула перші два титули Великого шлему в жіночому одиночному розряді з часів Амелі Моресмо (проти Жюстін Енен).

Гофф стала першою тенісисткою, яка виграла фінал турніру Великого шлему в жіночому одиночному розряді проти першої ракетки світу, при цьому програвши перший сет. Перед цим подібне вдавалося Серені Вільямс на Вімблдоні-2005, а саме на Ролан Гарросі – Штефі Граф у 1999-му.
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