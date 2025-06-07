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Українська "молодіжка" обіграла Іспанію в останньому спарингу перед Євро-2025

У товариській грі були сильнішими за європейського гранда.

Українська "молодіжка" обіграла Іспанію в останньому спарингу перед Євро-2025
U-21. Україна - Іспанія 1:0
Фото: УАФ

Молодіжна збірна України з футболу дала вболівальникам привід для оптимізму перед стартом Євро-2025 серед команд U-21. Підопічні Унаї Мельгоси в заключному спарингу були сильнішими за грізних однолітків з Іспанії.

Більш іменита збірна загалом домінувала упродовж гри, але й синьо-жовті відповідали гострими випадами. Єдиний гол стався аж на другій компенсованій хвилині, коли Квасниця виграв верхову боротьбу та спрямував м'яч у сітку з подачі В'юнника. 1:0 - чекаємо повторення таких сенсаційних результатів на Євро.

Чемпіонат Старого Світу для нашої "молодіжки" стартує 12 червня поєдинком з Данією. Також у групі з українцями - Фінляндія та Нідерланди. Загалом у фінальній стадії Євро беруть участь 16 команд, а приймає першість Словаччина. 
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