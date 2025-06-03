Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA № 13) програла Ізі Швьонтек (WTA № 5) з Польщі у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2025 – 0:2 (1:6, 5:7).

Фото: EPA/UPG Світоліна у матчі проти Швьонтек

Матч між тенісистками тривав 1 годину й 43 хвилини. Упродовж матчу українка припустилася 1 подвійної помилки та виконала 12 віннерів. Полька водночас здійснила чотири подачі навиліт.

Матч у чвертьфіналі був п’ятою очною зустріччю між тенісистками. Світоліна змогла перемогти польку лише одного разу у 2023 році.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна на Ролан Гаррос

Світоліна впʼяте у кар’єрі зіграла на стадії 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Фото: EPA/UPG Світоліна та Швьонтек після матчу

У півфіналі Ролан Гарросу-2025 Іга Швьонтек зіграє проти «нейтральної» білоруски Аріни Соболенко.

Нагадаємо, у цьогорічному розіграші Відкритого чемпіонату Франції вперше в історії одразу три українки зіграли на стадії 1/16 фіналу змагань: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева.