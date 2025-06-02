Королева тайбрейків: Світоліна зробила камбек на Ролан Гаррос-2025

Як Еліна переломила хід зустрічі , що означає її перемога та з ким Світоліна зустрінеться у чвертьфіналі – у підсумках четвертого кола Ролан Гарросу.

Протягом поєдинку декілька разів здавалося, що Світоліна знаходиться за мить від поразки. Вона й справді була над самісінькою прірвою, але змогла втриматися.

Перший сет

Ще до початку зустрічі було зрозуміло, що просто Еліні не буде, адже протистояла їй потужна італійська тенісистка Жасмін Паоліні, яка минулого року зіграла у фіналі Ролан Гарросу. Ґрунт – улюблене покриття Паоліні. Вона комфортно почувається тут, дозволяючи собі на корті ледь не всі технічні вихиляси, які є в тенісі.

Фото: EPA/UPG Італійська тенісистка Жасмін Паоліні під час гри проти Еліни Світоліної

На правду, це вона й продемонструвала вже у першому сеті. У кожному її русі можна було помітити спокій і впевненість. Італійка відірвалась на три гейми вперед і почувалася вкрай комфортно.Світоліна не здавалася, і вже до восьмого гейму рахунок був рівним. Було відчуття, що українка може записати цю партію на свою користь, але Паоліні діяла холоднокровно, тому закрила сет на подачі Еліни.

Другий сет

Кульмінація зустрічі відбулася саме впродовж цієї частини гри. Усе завдяки Еліні, яка, хоч як закінчаться змагання, може претендувати на звання королеви тайбрейків цьогорічного Ролан Гарросу. І не лише після гри проти Паоліні.

Усе розпочалося у другому колі Відкритого чемпіонату Франції. Тоді Світоліна у першій партії на тайбрейку виграла в угорки Анни Бондар. Здалося, що це випадковість, проте потім тайбрейки стали невіддільною частиною виступу українки на Відкритому чемпіонаті Франції у 2025 році. До слова, у третьому раунді турніру, у грі проти американки Пери, було аж два тайбрейки, кожен з яких теж закінчився на користь Світоліної.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час гри проти Жасмін Паоліні

Повертаємося до другого сету проти Паоліні. Італійка продовжувала домінувати, довела гру до комфортних 4:1 у партії, тому здавалося, що поєдинок скоро закінчиться. Особливо під час матчболів італійки… Еліна, на щастя, відіграла їх і холоднокровно продовжувала. Врешті Світоліна зрівняла рахунок і довела партію до тайбрейку. Саме там був третій матчбол, під час якого уболівальники на трибунах перестали дихати від хвилювання. Еліна відіграла його і потім здійснила казку – закрила сет на свою користь. Чому так сталося? Пояснив тенісний функціонер і колишній спонсор Світоліної Юрій Сапронов.

«Відмінність Еліни від інших наших дівчат і багатьох світових топів у тому, що вона біжить за кожним м’ячем. За кожним. Їй байдуже, який рахунок: 0:40 на її подачі чи 40:0 на чужій. Вона з дитинства знає: гейм не програний, поки не зіграно останній м'яч. Сет не програний навіть за рахунку 0:5», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Фото: EPA/UPG Емоційна Еліна упродовж зустрічі

Третій сет

На нашу скромну думку, саме тайбрейк у другому сеті зламав італійку і зарядив Еліну. Збоку виглядало саме так. У третьому сеті Паоліні лише розводила руками, а Світоліна натомість гнула свою лінію і крок за кроком наближала свою перемогу.

Фото: EPA/UPG Cвітоліна атакує у матчі проти Паоліні

У підсумку Паоліні змогла взяти лише один гейм у цьому сеті, а Еліна подарувала нам велике свято спорту. На думку експершої ракетки України Сергія Стаховського, такі матчі, як був у Світоліної, показують, чим хороші гравці відрізняються від великих.

«Дуже важка і важлива перемога! Я думаю, що для Еліни це був не найкращий день і не найкращій її матч, але вміння вигравати, коли ти не відчуваєш гру, і відрізняє великих гравців від просто хороших», – сказав Стаховський у коментарі LB.ua.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Еліна Світоліна після гри

Після матчу українка зізналась, що ця гра видалася справді непростою для неї.

«Не можу повірити, що виграла цей матч. Я ще перебуваю у цій битві. Жасмін грала дуже-дуже добре, мені було дуже важко.

Я щаслива, що змогла залишитися у боротьбі та продовжила битися до кінця. Мені потрібно було залишатися агресивною, сфокусованою на своєму плані. Другий сет був дуже важливий, а в третьому я вже змогла показати найкращу гру і завершити матч на свою користь», – сказала Світоліна прямо після зустрічі на корті Ролан Гаррос.

Жасмін Паоліні (Італія) – Еліна Світоліна (Україна) – 1:2 (4:6, 7:6 (8:6), 6:1)

Фото: EPA/UPG Щаслива Еліна після перемоги над Паоліні

Вийшовши до чвертьфіналу турніру, Еліна Світоліна повторила свій особистий рекорд на рівні Відкритого чемпіонату Франції. На цій стадії вона гратиме вп'яте (після 2015, 2017, 2020 та 2023 років — у всіх поступалася).

У чвертьфіналі українка зустрінеться з Ігою Швьонтек (WTA № 5) з Польщі.