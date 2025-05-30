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Світоліна, Ястремська і Стародубцева крокують далі: українки продовжують переписувати історію на Ролан Гаррос-2025

Троє із чотирьох українок рухаються у наступний раунд Відкритого чемпіонату Франції. З упевненістю можна зауважити, що зараз вони пишуть історію українського тенісу. Раніше два раунди Ролан Гарросу разом долали максимум дві українки.

Про перемоги Світоліної, Ястремської та Стародубцевої, їхніх майбутніх суперниць, а також про болючу поразку Калініної – у підсумках другого кола Ролан Гарросу. 

Світоліна, Ястремська і Стародубцева крокують далі: українки продовжують переписувати історію на Ролан Гаррос-2025
Українська тенісистка Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Світоліна перемогла на характері 

Першою з українок свою боротьбу у другому колі розпочала лідерка збірної України Еліна Світоліна (WTA № 13). Перша ракетка України протистояла першій ракетці Угорщини Анні Бондар (WTA № 82). 

Українська тенісистка Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG
Українська тенісистка Еліна Світоліна

Матч проти Бондар точно не був легкою прогулянкою для Еліни, втім став можливістю для українки продемонструвати характер та жагу до перемоги. Вже у першому сеті Світоліна заволоділа перевагою, вигравши три гейми поспіль, але потім суперниця таки змогла відігратися. Далі атмосфера на корті ставала напруженішою. Тенісистки забирали гейм за геймом і врешті перевели гру на тайбрейк. Тут Еліна показала себе у всій красі, здобувши перемогу з рахунком 7:4. 

Далі була друга партія й обмін брейками. Потім знову боротьба за кожен м‘яч і врешті кульмінація – 11-й гейм, де Світоліна змогла «взяти» подачу угорки й вийти вперед. Після цього українці залишалося довести гру до логічного завершення, що власне і зробила Еліна, здобувши перемогу у матчі. 

Еліна Світоліна під час матчу
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна під час матчу

Анна Бондар (Угорщина) — Еліна Світоліна (Україна, 13) – 0:2 (6:7(4), 5:7)

Суперницею Світоліної у третьому раунді стане американка Бернарда Пера, яка зуміла перемогти у другому колі потужну, 18-ту сіяну хорватку Донну Векич. 

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Рекорд Стародубцевої

Естафету перемог від Еліни підхопила Юлія Стародубцева (WTA № 81). Її суперницею була вкрай непроста і, на правду, якісна «нейтральна» Анастасія Потапова. 37 ракетка світу стала чи не однією з найбільш рейтингових суперниць для нашої Юлії. Через це надзвичайно приємно, що попри різницю у досвіді й рейтингу перемогу у цьому надпринциповому протистоянні здобула саме наша тенісистка.

Юлія Стародубцева під час гри
Фото: EPA/UPG
Юлія Стародубцева під час гри

У першому сеті українка не просто показала зуби, перевівши гру на тайбрейк, а й продемонструвала волю до перемоги. Стартувавши з 1:3, Юлія забрала шість із наступних семи розіграшів і врешті виграла сет. А далі «на куражі» Стародубцева вирвала перемогу у другій партії й винесла з турніру «нейтральну» росіянку. Приємно! 

Юлія Стародубцева (Україна) — Анастасія Потапова – 2:0 (7:6(4), 6:2)

Що тішить, Стародубцева вперше у кар‘єрі зіграє у третьому колі турніру серії Гренд Слем. Суперницею українки стане чинна фіналістка Відкритого чемпіонату Франції, італійка Жасмін Паоліні (WTA № 4). 

Важлива перемога Ястремської

У третє коло Ролан Гарросу крокує також Даяна Ястремська (WTA № 48). Одеситка провела чи не найкращий матч за останній час, здолавши за майже дві години «нейтральну» Діану Шнайдер (WTA № 12). 

Даяна Ястремська
Фото: EPA/UPG
Даяна Ястремська

Початок гри складався не на користь нашої тенісистки, втім вона не просто зуміла відігратись, а й здійснила камбек, забравши перший сет до свого активу. Друга партія тривала майже годину і закінчилась на нашу користь Браво, Даяно! 

Діана Шнайдер (11) — Даяна Ястремська (Україна) – 0:2 (5:7, 5:7)

Даяна Ястремська грає в захисті
Фото: EPA/UPG
Даяна Ястремська грає в захисті

Перемога над 12-ю ракеткою світу дозволяє Даяні грати у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції. Українка вдруге у кар‘єрі зуміла подолати другий раунд Ролан Гарросу і це свідчить про її розвиток як спортсменки. Вперше це сталось торік. Суперницею Ястремської у наступному матчі стане «нейтральна» Людмила Самсонова (WTA № 18). 

Поразка Калініної 

Хоч ми усі сподівалися, що у третьому колі побачимо українок учотирьох, цього не сталось. На жаль, Ангеліна Калініна зачохлила свою ракетку та завершила виступи на турнірі. У другому раунді вона поступилась француженці Луа Буассон, власниці вайлдкарду, яка, мабуть, упіймала кураж. Спочатку Буассон вибила зі змагань 24-ту сіяну Елізе Мертенс, а тепер стала кривдницею і нашої тенісистки. 

Ангеліна Калініна на корті
Фото: EPA/UPG
Ангеліна Калініна на корті

Усе пішло шкереберть ще у першому сеті, в якому Калініна зуміла виграти лише один гейм. У другій партії краще не стало – Ангеліна виграла лише два гейми. Гра суперниці була надагресивною, моментами – навіть зухвалою. Підсумовуючи, бачимо, що це дало свої плоди. 

Ангеліна Калініна (Україна) — Луа Буассон (Франція) – 0:2 (1:6, 2:6)

Третє коло Відкритого чемпіонату Франції стартує уже сьогодні. Саме 30 травня усі три наші тенісистки продовжать свої виступи на турнірі. 

Першою на французькі корти вийде Даяна Ястремська (орієнтовний початок гри – 13:30), Юлія Стародубцева зіграє приблизно о 16:30 за Києвом, а Еліна Світоліна закриє цю сесію – її матч розпочнеться близько 17:30. 

Уболіваємо за наших тенісисток!

Діана Звягінцева
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