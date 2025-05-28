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Даяна Ястремська вийшла до третього кола Ролан Гаррос, обіграв росіянку

Діана Шнайдер була “посіяна” під 11-м номером.

Даяна Ястремська вийшла до третього кола Ролан Гаррос, обіграв росіянку
Даяна Ястремська під час гри
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до третього кола Ролан Гаррос.

У другому колі Ястремська перемогла посіяну під 11-м номером “нейтральну” Діану Шнайдер (№11) з рахунком 7:5, 7:5.

Таким чином Ястремська другий рік поспіль зіграє у третьому колі Ролан Гаррос. Це найкращий її результат на цьому турнірі.

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За вихід до 1/8 фіналу Ястремська змагатиметься з ще однією “нейтральною” тенісисткою Людмилою Самсоновою. Вона посіяна під 19-м номером.

Відкритий чемпіонат Франції триватиме до 8 червня.

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