Даяна Ястремська вийшла до третього кола Ролан Гаррос, обіграв росіянку

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до третього кола Ролан Гаррос.
У другому колі Ястремська перемогла посіяну під 11-м номером “нейтральну” Діану Шнайдер (№11) з рахунком 7:5, 7:5.
Таким чином Ястремська другий рік поспіль зіграє у третьому колі Ролан Гаррос. Це найкращий її результат на цьому турнірі.
За вихід до 1/8 фіналу Ястремська змагатиметься з ще однією “нейтральною” тенісисткою Людмилою Самсоновою. Вона посіяна під 19-м номером.
Відкритий чемпіонат Франції триватиме до 8 червня.
- Світоліна та Стародубцева пройшли до третього кола Ролан Гарросу. Еліна розібралася з угоркою, а Юлія – з “нейтральною” тенісисткою.