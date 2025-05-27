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Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру

Василь також написав про «гоніння» російською мовою. 

Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Василь Ломаченко (ліворуч) й Лонгін (Михайло Жар)
Фото: facebook.com

Український боксер Василь Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП Лонгіном (Михайлом Жаром), який отримав підозру від Служби безпеки України.

Фото з ним атлет опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

Ломаченко також підписав світлину словами з біблійного уривка російською мовою.

«Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали й пророків, що були перед вами», – йдеться у дописі Ломаченка.

Нагадаємо, боксер Василь Ломаченко, вірянин УПЦ МП, відкрито підтримує російську церкву та постійно публікує фотографії з її представниками.

Лонгін (Михайло Жар) – митрополит УПЦ МП, який раніше був настоятелем Банченського монастиря (Чернівецько-Буковинська єпархія). У 2023 році отримав підозру від прокуратури у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Під час літургій Лонгін називав Православну церкву України «сатанинською» та «церквою антихриста».

9 серпня 2024 року Михайло Жар потрапив у ДТП, не впоравшись з керуванням позашляховика «Lexus».

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