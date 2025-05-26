Формула-1. Гран-прі Монако: «Макларен» розірвав подіум, а болід «Фераррі» продали за майже 16 мільйонів доларів

Які інтерактиви чекали на вболівальників та пілотів Формули-1 в Монако, скільки мільйонів зібрали на благодійність, як «Макларен» знову тріумфували у гонці та чому Шарль Леклер повернув надію фанам «Феррарі» на світле майбутнє їхньої команди? Про це, а також про нові правила та головні інтриги етапу – у підсумках Гран-прі Монако .

Королівські перегони цього тижня повністю відповідали своєму статусу, адже восьмий етап Формули-1 приймало Монако. Пілоти змагалися у Монте-Карло – місці розваг, казино й величезних грошей.

«Футбольна» Формула-1

У Монако вже традиційно вміють та люблять вражати. Етап у Монте-Карло розпочався з виставкового матчу. На стадіоні Луї ІІ відбувся Кубок зірок автоперегонів, в якому брали участь колишні та нинішні пілоти Формули-1, а також інші світові зірки.

Фото: EPA/UPG Ексфутболіст і тренер Зінедін Зідан на Гран-прі Монако

Товариський матч відкривав господар змагань Шарль Леклер, проте сам він у футбол не грав. Однак, стартові склади команд і без нього вражали. На поле вийшли Фернандо Алонсо, Карлос Сайнс, Олівер Берман, Андреа Кімі Антонеллі та П'єр Гаслі. Їм протистояла команда під назвою «Барбагіан», у складі яких грали легенди різних видів спорту. Перемогу врешті здобули саме другі, здолавши пілотів Формули-1 – 6:4.

Прибутки від цього футбольного матчу направлять до двох благодійних фондів – асоціації Жюля Б'янкі, яка була створена після трагічної смерті французького автогонщика у 2015 році, а також організації Be Safe Monaco, яка бореться з підвищенням обізнаності про небезпеку вживання алкоголю за кермом.

Благодійний аукціон

Окрім благодійного матчу, в Монако відбувся благодійний аукціон. Головним лотом став гоночний автомобіль «Феррарі» Міхаеля Шумахера, на якому він достроково виграв чемпіонат світу «Формули-1» у 2001 році.

Фото: EPA/UPG Один з болідів Міхаеля Шумахера

Болід «Феррарі F2001» продали за 15,98 мільйона доларів. Як повідомляє Motorsport, вторговані кошти передадуть фонду «Keep Fighting Foundation», який заснувала родина Шумахера після його нещасного випадку на гірськолижному курорті наприкінці 2013 року.

Фото: EPA/UPG Формула-1. Гран-прі Монако

Нові правила етапу Окрім традиційних розваг та аукціонів, в Монако цьогоріч були й абсолютні новинки, які стосувались безпосередньо самих перегонів. Усі ми звикли до трохи нудних перегонів на Гран-прі Монако. Все через вузькі вулиці, де фактично немає місця для обгону суперника. Таким чином доля переможця етапу може вирішитися ще у кваліфікації. Аби додати інтриги, організатори ввели нове правило – обов‘язкові два піт-стопи у кожного гонщика. За логікою організаторів це мало б додати інтриги.

Водночас не всі залишились в захваті від цих новинок.

«Звичайно, я їх (організаторів) розумію, але не думаю, що це спрацювало. Ви все одно не можете тут змагатися, тож не має значення, що ви робите. Одна зупинка, десять зупинок. Навіть наприкінці гонки я був лідером, мої шини були повністю зношені, але мене все одно не могли пройти.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен у Монако

Я думаю, що в наш час, маючи машину Формули-1, тут ти можеш обігнати тільки машину Формули-2.Ми робили майже те, що й в Mario Kart. Нам ще треба встановити на боліди біти. Може, почнемо кидатися бананами. Так, я не знаю. Слизька поверхня», – саркастично відреагував Ферстаппен на нововведення в Монако вже після закінченню головної гонки.

«Макларену» немає рівних

Поки Ферстаппен продовжує обурюватись доцільності проведення Гран-прі Монако, Ландо Норріс та загалом усі в «Макларен» залишаються задоволеними. Чому б і ні? Два пілоти «Макларена» фінішували на подіумі основної гонки: Норріс став переможцем, а Піастрі фінішував третім.

Фото: EPA/UPG Пілоти Ландо Норріс й Оскар Піастрі після гонки

Ідилію «Макларен» порушив хіба що Леклер, який приїхав другим та дав надію фанам «Феррарі» на світле майбутнє своєї команди.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс під час гонки у Монако

Найцікавіше, що поки всі пілоти борються між собою у «Макларен» вже прослідковується очна боротьба між Норрісом та Піастрі. Яскравий приклад цього – особистий залік пілотів, де відставання між першим і другим місцем, які займають Піастрі та Норріс відповідно, лише три пункти.

DRIVER STANDINGS AFTER EIGHT ROUNDS



Piastri's lead cut to three points 🤏

Hadjar into the top 10 💪#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/7iSFmqu6yL — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

Залік Формули-1 після Гран-прі Монако (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 161 очко; Ландо Норріс («Макларен») — 158; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136; Джордж Расселл («Мерседес») — 99; Шарль Леклер («Феррарі») — 79.

«Макларен» продовжує своє домінування і в Кубку конструкторів. Найближчі переслідувачі, «Мерседес», програють їм аж 172 очки.

TEAM STANDINGS AFTER MONACO



We're a third of the way through the season...#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/lt9rGJBaEA — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

Кубок конструкторів після Гран-прі Монако (п’ятірка кращих):

«Макларен» – 319 очок; «Мерседес» – 147; «Ред Булл» – 143; «Феррарі» – 142; «Вільямс» – 54.

Цього тижня королівські перегони знову переїжджають до Європи. На пілотів чекає Гран-прі Іспанії. Головна гонка відбудеться 1 червня.