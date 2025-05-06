Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
ISW: Путін готує населення до продовження війни і майбутніх конфліктів із Заходом
ISW: Путін готує населення до продовження війни і майбутніх конфліктів із Заходом
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
Микола Точицький: «Культура — це питання безпеки. І не лише України»
Микола Точицький: «Культура — це питання безпеки. І не лише України»
Трамп не певен, чи потрібно йому дотримуватися Конституції США
Трамп не певен, чи потрібно йому дотримуватися Конституції США
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
ГоловнаСпорт

Формула-1. Гран-прі Маямі: домінування «Макларен» та перемога Піастрі стає доброю традицією

Цього тижня королівські перегони порадували вікендом у Сполучених Штатах. І хоч кожен із нас дивився Гран-прі на екранах свого гаджета, втім емоції були настільки щирими, що здавалось, ніби перегони відбуваються зовсім поруч. 

Про хет-трик Піастрі та лідерство «Макларен» у гонці та Кубку конструкторів, Ферстаппена у новому статусі та рекорди молодого Антонеллі – у підсумках етапу в Маямі на LB.ua.

Формула-1. Гран-прі Маямі: домінування «Макларен» та перемога Піастрі стає доброю традицією
Оскар Піастрі після перемоги у гонці
Фото: EPA/UPG

Піастрі перший! Знову! 

Австралієць Оскар Піастрі потроху привчає своїх шанувальників до доброї традиції – перемагати. Етап у Маямі став третім поспіль, у якому виграв 24-річний пілот. Загалом на рахунку австралійця вже чотири перемоги у сезоні. 

Оскар Піастрі під час гонки
Фото: EPA/UPG
Оскар Піастрі під час гонки

Успіху Піастрі та його команди можна тільки порадіти. Попри не зовсім вдалу кваліфікацію, австралієць, який стартував четвертим, зумів зібратися та знову перемогти у Гран-прі. Спочатку Піастрі обійшов Антонеллі, потім – свого партнера по команді Ландо Норріса. Далі на 14-му колі зрівнявся з Ферстаппеном і випередив його на повороті треку, очоливши гонку. Чи були у когось сумніви, що після цього хтось стане на заваді Піастрі? Не думаємо. Цього сезону австралієць та «Макларен» виглядають потужно, тож пілот прогнозовано зумів втримати свою перевагу та фінішувати першим. Слідом за ним на другій позиції розташувався Ландо Норріс, а третім приїхав Джордж Рассел із «Мерседесу», якому вдалось обійти чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена на 2,312 секунди. 

Пілоти &quot;Макларен&quot; Оскар Піастрі (праворуч) й Ландо Норріс під час нагородження
Фото: EPA/UPG
Пілоти "Макларен" Оскар Піастрі (праворуч) й Ландо Норріс під час нагородження

Таким чином Піастрі продовжує покращувати свої лідерські позиції в особистому заліку. Водночас разом із Норрісом вони впевнено ведуть «Макларен» до титулу переможців Кубка конструкторів. 

Залік Формули-1 після Гран-прі Маямі (п’ятірка кращих):

  1. Оскар Піастрі («Макларен») — 131 очко;
  2. Ландо Норріс («Макларен») — 115;
  3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 99;
  4. Джордж Расселл («Мерседес») — 93;
  5. Шарль Леклер («Феррарі») — 53.

Формула-1. Гран-прі Маямі
Фото: EPA/UPG
Формула-1. Гран-прі Маямі

Кубок конструкторів після Гран-прі Маямі (п’ятірка кращих):

  1. «Макларен» – 246 очок;
  2. «Мерседес» – 141;
  3. «Ред Булл» – 105;
  4. «Феррарі» – 94;
  5. «Вільямс» – 37.

Поповнення у Ферстаппена

Гран-прі у Маямі точно стало особливим для Макса Ферстаппена, і мова тут не про рекорди. Чинний чемпіон світу провів цей етап у новому статусі – батька. За декілька днів до старту етапу, 1 травня, у сім’ї Макса та його дівчини Келлі Піке народилась маленька Лілі. 

«Ласкаво просимо у світ, мила Лілі. Наші серця сповнені як ніколи – ти наш найбільший подарунок. Ми так сильно тебе любимо», – написав Ферстаппен в Інстаграмі.

Варто відзначити, що Ферстаппен уже приніс першу перемогу для своєї маленької донечки, щоправда, поки тільки у кваліфікації. У гонці все склалося не так добре для нідерландця. Макс встиг отримати штраф у 10 секунд і втратив своє лідерство вже на 14-му колі. Далі справи у Макса тільки погіршувалися. Він лютував і врешті втратив місце на подіумі, фінішувавши четвертим. Про таку гонку у статусі батька він навряд чи мріяв... 

Рекорд Антонеллі

Зате мрії іншого пілота збуваються стабільно. Мова про гонщика «Мерседеса» Кімі Антонеллі. Етап у Маямі теж запам’ятається 18-річному італійцю. Цього разу він встановив рекорд ще до початку головної гонки. Кімі вперше у своїй кар’єрі виграв кваліфікацію та став наймолодшим володарем поулу в історії Формули-1. З нетерпінням чекаємо на його нові звитяги.

Італійський пілот Кімі Антонеллі
Фото: EPA/UPG
Італійський пілот Кімі Антонеллі

Далі у королівських перегонах знову буде невеличка перерва, втім Формула-1 повернеться до нас вже незабаром. Наступний етап відбудеться 18 травня в італійській Еміліо-Романьї.

Діана Звягінцева
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies