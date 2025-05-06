Формула-1. Гран-прі Маямі: домінування «Макларен» та перемога Піастрі стає доброю традицією

Про хет-трик Піастрі та лідерство «Макларен» у гонці та Кубку конструкторів, Ферстаппена у новому статусі та рекорди молодого Антонеллі – у підсумках етапу в Маямі на LB.ua.

Цього тижня королівські перегони порадували вікендом у Сполучених Штатах. І хоч кожен із нас дивився Гран-прі на екранах свого гаджета, втім емоції були настільки щирими, що здавалось, ніби перегони відбуваються зовсім поруч.

Піастрі перший! Знову!

Австралієць Оскар Піастрі потроху привчає своїх шанувальників до доброї традиції – перемагати. Етап у Маямі став третім поспіль, у якому виграв 24-річний пілот. Загалом на рахунку австралійця вже чотири перемоги у сезоні.

Фото: EPA/UPG Оскар Піастрі під час гонки

Успіху Піастрі та його команди можна тільки порадіти. Попри не зовсім вдалу кваліфікацію, австралієць, який стартував четвертим, зумів зібратися та знову перемогти у Гран-прі. Спочатку Піастрі обійшов Антонеллі, потім – свого партнера по команді Ландо Норріса. Далі на 14-му колі зрівнявся з Ферстаппеном і випередив його на повороті треку, очоливши гонку. Чи були у когось сумніви, що після цього хтось стане на заваді Піастрі? Не думаємо. Цього сезону австралієць та «Макларен» виглядають потужно, тож пілот прогнозовано зумів втримати свою перевагу та фінішувати першим. Слідом за ним на другій позиції розташувався Ландо Норріс, а третім приїхав Джордж Рассел із «Мерседесу», якому вдалось обійти чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена на 2,312 секунди.

Фото: EPA/UPG Пілоти "Макларен" Оскар Піастрі (праворуч) й Ландо Норріс під час нагородження

Таким чином Піастрі продовжує покращувати свої лідерські позиції в особистому заліку. Водночас разом із Норрісом вони впевнено ведуть «Макларен» до титулу переможців Кубка конструкторів.

Залік Формули-1 після Гран-прі Маямі (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 131 очко; Ландо Норріс («Макларен») — 115; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 99; Джордж Расселл («Мерседес») — 93; Шарль Леклер («Феррарі») — 53.

Фото: EPA/UPG Формула-1. Гран-прі Маямі

Кубок конструкторів після Гран-прі Маямі (п’ятірка кращих):

«Макларен» – 246 очок; «Мерседес» – 141; «Ред Булл» – 105; «Феррарі» – 94; «Вільямс» – 37.

Поповнення у Ферстаппена

Гран-прі у Маямі точно стало особливим для Макса Ферстаппена, і мова тут не про рекорди. Чинний чемпіон світу провів цей етап у новому статусі – батька. За декілька днів до старту етапу, 1 травня, у сім’ї Макса та його дівчини Келлі Піке народилась маленька Лілі.

«Ласкаво просимо у світ, мила Лілі. Наші серця сповнені як ніколи – ти наш найбільший подарунок. Ми так сильно тебе любимо», – написав Ферстаппен в Інстаграмі.

Варто відзначити, що Ферстаппен уже приніс першу перемогу для своєї маленької донечки, щоправда, поки тільки у кваліфікації. У гонці все склалося не так добре для нідерландця. Макс встиг отримати штраф у 10 секунд і втратив своє лідерство вже на 14-му колі. Далі справи у Макса тільки погіршувалися. Він лютував і врешті втратив місце на подіумі, фінішувавши четвертим. Про таку гонку у статусі батька він навряд чи мріяв...

Рекорд Антонеллі

Зате мрії іншого пілота збуваються стабільно. Мова про гонщика «Мерседеса» Кімі Антонеллі. Етап у Маямі теж запам’ятається 18-річному італійцю. Цього разу він встановив рекорд ще до початку головної гонки. Кімі вперше у своїй кар’єрі виграв кваліфікацію та став наймолодшим володарем поулу в історії Формули-1. З нетерпінням чекаємо на його нові звитяги.

Фото: EPA/UPG Італійський пілот Кімі Антонеллі

Далі у королівських перегонах знову буде невеличка перерва, втім Формула-1 повернеться до нас вже незабаром. Наступний етап відбудеться 18 травня в італійській Еміліо-Романьї.