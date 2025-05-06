Формула-1. Гран-прі Маямі: домінування «Макларен» та перемога Піастрі стає доброю традицією

Піастрі перший! Знову!
Австралієць Оскар Піастрі потроху привчає своїх шанувальників до доброї традиції – перемагати. Етап у Маямі став третім поспіль, у якому виграв 24-річний пілот. Загалом на рахунку австралійця вже чотири перемоги у сезоні.
Успіху Піастрі та його команди можна тільки порадіти. Попри не зовсім вдалу кваліфікацію, австралієць, який стартував четвертим, зумів зібратися та знову перемогти у Гран-прі. Спочатку Піастрі обійшов Антонеллі, потім – свого партнера по команді Ландо Норріса. Далі на 14-му колі зрівнявся з Ферстаппеном і випередив його на повороті треку, очоливши гонку. Чи були у когось сумніви, що після цього хтось стане на заваді Піастрі? Не думаємо. Цього сезону австралієць та «Макларен» виглядають потужно, тож пілот прогнозовано зумів втримати свою перевагу та фінішувати першим. Слідом за ним на другій позиції розташувався Ландо Норріс, а третім приїхав Джордж Рассел із «Мерседесу», якому вдалось обійти чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена на 2,312 секунди.
Таким чином Піастрі продовжує покращувати свої лідерські позиції в особистому заліку. Водночас разом із Норрісом вони впевнено ведуть «Макларен» до титулу переможців Кубка конструкторів.
Залік Формули-1 після Гран-прі Маямі (п’ятірка кращих):
- Оскар Піастрі («Макларен») — 131 очко;
- Ландо Норріс («Макларен») — 115;
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 99;
- Джордж Расселл («Мерседес») — 93;
- Шарль Леклер («Феррарі») — 53.
Кубок конструкторів після Гран-прі Маямі (п’ятірка кращих):
- «Макларен» – 246 очок;
- «Мерседес» – 141;
- «Ред Булл» – 105;
- «Феррарі» – 94;
- «Вільямс» – 37.
Поповнення у Ферстаппена
Гран-прі у Маямі точно стало особливим для Макса Ферстаппена, і мова тут не про рекорди. Чинний чемпіон світу провів цей етап у новому статусі – батька. За декілька днів до старту етапу, 1 травня, у сім’ї Макса та його дівчини Келлі Піке народилась маленька Лілі.
«Ласкаво просимо у світ, мила Лілі. Наші серця сповнені як ніколи – ти наш найбільший подарунок. Ми так сильно тебе любимо», – написав Ферстаппен в Інстаграмі.
Варто відзначити, що Ферстаппен уже приніс першу перемогу для своєї маленької донечки, щоправда, поки тільки у кваліфікації. У гонці все склалося не так добре для нідерландця. Макс встиг отримати штраф у 10 секунд і втратив своє лідерство вже на 14-му колі. Далі справи у Макса тільки погіршувалися. Він лютував і врешті втратив місце на подіумі, фінішувавши четвертим. Про таку гонку у статусі батька він навряд чи мріяв...
Рекорд Антонеллі
Зате мрії іншого пілота збуваються стабільно. Мова про гонщика «Мерседеса» Кімі Антонеллі. Етап у Маямі теж запам’ятається 18-річному італійцю. Цього разу він встановив рекорд ще до початку головної гонки. Кімі вперше у своїй кар’єрі виграв кваліфікацію та став наймолодшим володарем поулу в історії Формули-1. З нетерпінням чекаємо на його нові звитяги.
Далі у королівських перегонах знову буде невеличка перерва, втім Формула-1 повернеться до нас вже незабаром. Наступний етап відбудеться 18 травня в італійській Еміліо-Романьї.