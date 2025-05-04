Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос

Про безпрограшну серію Світоліної, її фізичні кондиції перед турніром серії Гренд Слем, вплив чоловіка Гаеля Монфіса на результати й найбільшу мрію у професійній кар’єрі – у матеріалі LB.ua.

Ми зідзвонилися з харківським бізнесменом, волонтером і колишнім спонсором Еліни Світоліної Юрієм Сапроновим, щоб обговорити виступ його експідопічної та її шанси на успіх у найближчих змаганнях. Тенісний функціонер, який загально вклав у розвиток української тенісистки понад мільйон доларів, знає її, мабуть, як ніхто…

Попереду у 30-річної українки два турніри – відкритий чемпіонат Італії (6 - 18 травня) і Роллан Гаррос (25 травня - 8 червня). Українка підходить до турнірів у прекрасній формі, і на це є декілька причин. Вона подорослішала, стала сильнішою ментально і покращила певні аспекти гри.

У ніч з першого на друге травня українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася «нейтральній» білорусці Аріні Соболенко у півфіналі турніру WTA1000 у Мадриді . Таким чином українка перервала свою переможну серію на ґрунті, яка тривала 11 поєдинків ще зі змагання у французькому Руані. Той турнір прима українського тенісу виграла.

Проти лома немає прийома, якщо він не помиляється

Результати Еліни Світоліної в останніх матчах радують. Українка перемогла 11 разів поспіль, а в Руані не віддала суперницям жодного сета за п’ять поєдинків. Таким чином Еліна здобула 18 титул у кар’єрі та підійшла до турніру в Мадриді у прекрасній формі.З цим погодився Юрій Сапронов. Він наголосив на тому, що українська тенісистка знаходиться у прекрасних кондиціях.

«Еліна якісно стартує, гомілкостоп працює – все є. Я гарно її знаю, тому навіть на розминці розумію, як вона почувається, у якому стані перебуває. Вона дуже якісно рухається, вона знаходиться у гарній формі й біжить за всіма м’ячами, усе дістає і може грати три години спокійно», – наголосив він.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час виступу на WTA 1000 у Мадриді

На WTA 1000 у Мадриді Еліна продовжила переможну серію і здолала на шляху до півфіналу британку Сонай Картал (WTA № 60), представницю Казахстану Олену Рибакіну (WTA № 10), грекиню Марію Саккарі (WTA № 82) і японку Моюку Учідзіму (WTA № 56). Усіх суперниць – у двох сетах! За вихід до фіналу Світоліна боролася із першою ракеткою світу Аріною Соболенко, фанаткою білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Білоруска – тенісистка заввишки 182 сантиметри й вагою 82 кілограми, яка здатна подавати зі швидкістю польоту м’яча під 200 кілометрів на годину. Грати проти такої атлетки вкрай складно всім, і, на жаль, Світоліна не стала винятком. На думку Сапронова, Еліна все ж мала шанси на перемогу, але білоруска на диво чисто відіграла.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час подачі

«Я думав, що Еліна виграє у трьох сетах. Для цього потрібна була одна умова: вивести з рівноваги Соболенко. Варто визнати, хоч я ненавиджу цю спортсменку і країну, яку вона представляє, у півфіналі білоруска зіграла на диво спокійно. Кількість невимушених помилок була мінімальною для неї. Еліна грала якісно. Так само як і в інших матчах на турнірі. Чого тільки був вартий поєдинок проти Саккарі, але далі не вдалося зачепитися», – розповів тенісний функціонер.

Ба більше, пан Юрій продовжив і заявив, що матчу Світоліної й Соболенко могло б і не бути. Якби у чвертьфіналі проти ще однієї українки Марти Костюк білоруска не змахлювала, хто зна, як завершився б той матч. Нагадаємо, у другому сеті за рахунку 4:5 вона відмовилася подавати другу подачу і продовжувати гру через дощ… У підсумку після перерви перша ракетка світу подала двічі й перемогла.

«Я переконаний у тому, що арбітр зламала матч Костюк із Соболенко. Так, був дощ, нехай навіть білорусці заливало очі, але ж 4:5 на тайбрейку. Друга подача. Перед цим Соболенко попросила про перерву і суддя на вишці без супервайзера ухвалює таке рішення. За правилами вона б мала відправити білоруску подати другу подачу і тільки потім, можливо, призупинити матч. А сталося так, що суддя перервала гру, а потім поновила її з двома подачами, повернувши першу. Марта ж засмутилася, і ми це бачили, читали по її губах. Марта показала, що може грати з першою ракеткою світу», – запевнив Сапронов.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк у матчі проти Аріни Соболенко

Сталося, як сталося, тому обом тенісисткам варто готуватися до наступних змагань. Очевидним є той факт, що, попри поразку, Світоліна має шанс відігратися у Римі й, важливіше, – на Роллан Гаррос. На це є декілька причин.

Прекрасна форма Еліни – досвід помножений на психологічну стабільність. Дякуємо Монфісу!

Попри поразку у півфіналі, 30-річна українка порадувала вболівальників якісними виступами. Її гра дивує, особливо з огляду на навколо тенісне життя атлетки. Еліна встигла вийти заміж, народити дитину і повернутися до когорти кращих тенісисток світу за 3 роки. Дехто думав, що особисте життя завадить Світоліній повернутися, але сталося навпаки. Тенісистка подорослішала й стала сильнішою ментально.

Фото: iamgaelmonfils / Instagram Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Юрій Сапронов вважає, що на це вплинула і роль матері для українки, і її чоловік – французький тенісист Гаель Монфіс. Бізнесмен переконаний, що Еліна отримала не лише чоловіка, а й крутого особистого тренера протягом 24 годин 7 днів на тиждень.

«Коли вона тільки товаришувала з Гаелем, я спілкувався з ним. Монфіс має прекрасних батьків, вихованих, ерудитів. Він настільки уважний і вихований. Гаель дуже красиво піклувався і піклується про Еліну. Окрім того, Світоліна не тільки народила дитину від нього, а й отримала тенісного тренера з унікальними даними. Таких артистів на корті, як Монфіс, одиниці. Можемо згадати дуелі Сампраса й Агассі. Перший досягнув більшого успіху у кар’єрі, зате другий завдяки шаленій харизмі заробив за кар’єру рази в три більше грошей. У всі часи були такі яскраві персони. У нас таким був Сергій Стаховський – кіт на корті. Монфіс навчив Еліну багатьом речам – це однозначно», – пояснив Сапронов.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна під час виступів у складі збірної України

Варто відзначити, що «оновлена» Еліна додала не лише у психологічному, а й технічному аспекті гри. На це вказують її перемоги у двох сетах. Раніше українка діяла на корті більш прагматично, методично перебиваючи суперниць. Зараз же вона додала в агресивності. Сапронов запевнив, що помітив зміни у грі Еліни задовго до турнірів у Руані й Мадриді.

«Я помітив, що перехід Аліни до більш агресивної гри стався при Рамоні Слюйтері (екстренер українки, – LB.ua). Нинішній тренер, Ендрю Беттлз, продовжує це робити. Однак, я пам’ятаю, що всі її тренери намагалися покращити агресивність. Фізичної підготовки в Еліни не позичати. Я завжди порівнював гру Еліни з пітоном Каа з твору Кіплінга. Вона не поспішає, готує удар. Я переконаний, що 5 років тому, коли Серена Вільямс була першою ракеткою світу, Еліна була сильнішою за неї. Ніхто не пробіжить за м’ячем стільки, скільки це робить Світоліна. Агресії ж було мало. Українка грала надійно. Зараз вона намагається завершувати швидше. Вочевидь Еліна розуміє, що витрачає за такого сценарію менше сил», – пояснив колишній інвестор Світоліної.

Наступна зупинка – Рим, а потім – Роллан Гаррос

Уже скоро Еліна стартує на турнірі WTA в Римі, а потім виступить на Гренд Слемі. Саме там вона може здійснити свою мрію і виграти турнір Великого Шлема. На це сподівається і Сапронов. Залишилося зберегти гарну форму і сподіватися на те, щоб усі зірки зійшлися.

«Далі ще буде тиждень турніру в Римі, а лише потім – Роллан Гаррос. Форма в Еліни зараз хороша, дуже хороша. Форму можна тримати 4-5 тижнів. У них з Ендрю Беттлзом (тренером, – LB.ua) гарний контакт, та й Еліна все розуміє. Вона – спортсменка, яку нічому навчити не можна. Мають зійтися зірки», – сказав пан Юрій.

Фото: sapronov-tennis.org Юрій Сапронов й Еліна Світоліна

Саме він розповів, що Еліна мріє виграти турнір Серії Гренд Слем. Чи можливо зробити це цьогоріч? 30-річна спортсменка, яка виступає без серйозних травм упродовж кар’єри, на це здатна. Чому? Бо такі прецеденти в історії тенісу були й можуть трапитися знову. Пояснює Сапронов.

«Помилок у тенісному менеджменті було у мене достатньо, але я пишаюся тим, що в Еліни не було жодної серйозної травми упродовж кар’єри. Жодної! Ми багато часу витрачали на реабілітацію і відновлення. Ми не бігли попереду паротяга. В Еліни є ще щонайменше два роки, щоб здійснити свою мрію – виграти Гренд Слем. Олімпіада й інші турніри – це не те. Тенісист потрапляє в історію, якщо виграє турнір серії Гренд Слем. У 21 столітті 4 тенісистки точно вигравали його у віці 30+. Серена Вільямс, Анджелік Кербер, Лі На, Флавія Пеннетта… Випадки були і я постійно їй про це нагадую. Вона у прекрасній формі, тому здатна зробити це. Уболіватимемо за неї», – підсумував колишній спонсор українки.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Еліна Світоліна

Еліні Світоліній залишилося підійти до змагань у найкращих кондиціях і викладатися наповну у кожному матчі. Чого ми їй і бажаємо.

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