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Світоліна зупинилася за крок від фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді

"Нейтральна" перша ракетка вибила другу українку поспіль.

Світоліна зупинилася за крок від фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

На позначці в 11 матчів перервалася переможна серія першої ракетки України Еліни Світоліної - наша співвітчизниця не змогла пробитися до фіналу турніру у Мадриді, який входить у престижну категорію WTA 1000.

Світоліна мала нагоду помститися "нейтральній" білорусці Аріні Сабалєнка за те, що вона не дала відбутися українському півфіналу - напередодні обіграла Марту Костюк. Проте Еліна боротьбу так і не нав'язала - програла у двох сетах за 1 годину і 32 хвилини. 

Поки протистояння зі спортсменкою без прапора, яка посідає першу сходинку світового рейтингу, Світоліній не даються: лише одна перемога і п'ять поразок. Але підсумки змагань в іспанській столиці точно позитивні - Еліна вперше з 2021 року дійшла аж до півфіналу WTA 1000 і встановила особистий рекорд, адже раніше не могла вийти на мадридських кортах бодай до третього раунду. 
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