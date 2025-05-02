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Ліга Європи: "Ман Юнайтед" та "Тоттенгем" практично гарантували собі фінал

Англійські клуби вирішили це питання ще в перших матчах.

Ліга Європи: "Ман Юнайтед" та "Тоттенгем" практично гарантували собі фінал
Атлетік - Ман Юнайтед 0:3
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі Європи зіграно лише перші матчі півфінальної стадії, але учасників вирішального поєдинку на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао можна назвати вже зараз - усе завдяки впевненим перемогам двох англійських клубів.

"Манчестер Юнайтед" вже зрозумів, як вигравати на арені у Країні Басків - підопічні Рубена Аморіма впевнено здолали опір "Атлетіка", якому, схоже, про домашній фінал потрібно забути. Господарі вивантажили із власної сітки три м'ячі: відзначилися Каземіро та двічі Бруну Фернандеш. 0:3 - "червоні дияволи" їдуть додому з Іспанії в розкішному настрої.

"Тоттенгем" з тріском провалив сезон в Англійській Прем'єр-лізі, але серйозно замахнувся на свій перший за довгі роки трофей - норвезькому "Буде-Глімту" лондонці, які і "колеги" з Манчестера, забили тричі. Авторами успіху стали Джонсон, Меддісон та Соланке. Гості один м'яч відквитали, але повірити у камбек за тиждень дуже важко - поки 3:1. 
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