Ліга чемпіонів: "Барселона" та "Інтер" влаштували гольову феєрію

Компенсація за скупий на взяття воріт півфінал у вівторок.

Після скромного на голи поєдинку "Арсенала" та "ПСЖ" у футбольній Лізі чемпіонів сталося справжнє свято результативності - його забезпечили "Барселона" та "Інтер", які розпочали свій двобій за путівку у вирішальний матч.

Ще не встигли всі глядачі на "Олімпійському стадіоні" у Монтжуїку всістися, як їхня команда вже поступалася. Тюрам вивів італійців вперед на 1-ій хвилині. А через 20 обертів стрілки міланці мали вже подвійну перевагу завдяки точному удару Дюмфріса.

Але до перерви рівновагу було відновлено: спершу Ямаль, а згодом Ферран Торрес показали, що "Барса" точно не буде цього вечора хлопчиками для биття. 2:2 за перші 45 хвилин - далі буде.

У другому таймі "Інтер" знову заволодів ініціативою - дубль у Дюмфріса. Тим прикріше Яну Зоммеру: буквально через хвилину австрійський кіпер "нерадзуррі" намагався врятувати команду після удару Рафіньї, але м'яч по-зрадницьки вдарився у каркас і від спини воротаря залетів у ворота.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 3:3 - за тиждень "Барсі" доведеться відстоювати свої претензії на требл на "Джузеппе Меацца". І навряд команді Гансі Фліка буде простіше, ніж в рідних стінах.