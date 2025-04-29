Світоліна перемогла Саккарі на WTA 1000 у Мадриді

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №17) здолала Марію Саккарі (WTA №82) в 1/8 фіналу WTA 1000 у Мадриді.
Українка впоралася із суперницею за 2 сети, на які вона витратила 1 годину 38 хвилин.
Упродовж матчу Еліна двічі подала навиліт і припустилася 1 подвійної помилки.
У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти японки Моюки Учідзіми (WTA №56).
Ще одна українка Марта Костюк зіграє свій матч 1/8 фіналу проти Анастасії Потапової. Матч розпочнеться о 22:30 за Києвом.
Нагадаємо, матчі українок на турнірі в Іспанії перенесли через відключення світла.