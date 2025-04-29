Усик – Дюбуа 2: істерика довкола удару нижче пояса та штовханина на «Вемблі»

Про шанси Усика на перемогу, найскладніший момент першого поєдинку між боксерами та Даніеля Дюбуа, який уже почав нервувати – на Lb.ua.

Українець Олександр Усик знову протистоятиме британцю Даніелю Дюбуа. Цього разу бій відбудеться на території суперника, у Лондоні, на легендарному «Вемблі».

Ключові аспекти реваншу

Нарешті офіційно! Олександр Усик знову зійдеться з Даніелем Дюбуа. Контракти підписано, бій відбудеться 19 липня на «Вемблі» у Лондоні.

На кону стоятимуть чотири головні пояси надважкої ваги: титули WBA, WBC та WBO, якими володіє українець, та пояс IBF, єдиний – у Дюбуа. Нагадаємо, що цей титул теж раніше належав Усику, втім перед другим поєдинком з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації бою з обов'язковим претендентом Олександр звільнив його і «подарував» переможцеві протистояння Дюбуа – Джошуа.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney Олександр Усик перед боєм із Тайсоном Ф'юрі. За спиною українця показують його пояси

Хоч бій відбудеться на території суперника, для Олександра це не буде проблемою. Зауважимо, що Велика Британія – добре знайома, фартова країна саме для українського боксера. Востаннє Усик боксував у Лондоні у вересні 2021 року. Тоді на арені «Тоттенгем» відбувся перший бій українця проти Ентоні Джошуа. Саме там Усик уперше у кар’єрі здобув звання чемпіона світу в надважкій категорії.

Фото: Matchroom Boxing Українець Олександр Усик святкує перемогу над британцем Ентоні Джошуа

Цього разу у Лондоні Олександр боксуватиме за те, аби втретє в кар’єрі стати абсолютним чемпіоном світу. Шанси на успіх в українця чималі. Зокрема, у цьому впевнені люди з експертного кола українського боксу. У його перемозі не сумнівається учасник Олімпіади-2016 Володимир Матвійчук.

«Олександр Усик сьогодні – це найкращий боксер світу у важкій та надважкій вагових категоріях. Я впевнений, що кожен бій для нього як останній. Так нас вчили ще коли ми боксували в аматорському боксі. Він вийде повністю готовим. Він уже розпочав свою підготовку, тому буде готовим на 100 відсотків як фізично, так і психологічно.

Перший бій показав, що Олександр в рази швидший. Так само буде і цього разу. Олександр покаже бокс найвищого рівня, буде витривалим і не дасть жодного шансу Дюбуа. Його (Дюбуа) всі називають перспективним, але в цьому поєдинку у нього немає шансів. Бій буде цікавим, адже кожен із них вже зробив аналіз першого поєдинку, втім Олександр – український козак, він покаже ще кращий бій, ніж минулого разу. Ми всі вболіваємо за нього, віримо в нього і його перемогу», – запевнив Матвійчук.

Про «вкрадену» перемогу

Бій 19 липня буде другим в очному протистоянні Усика й Дюбуа. Британець і досі згадує перший поєдинок проти Олександра Усика, наголошуючи на тому, що у нього вкрали перемогу. Британець впевнений, що у п’ятому раунді йому вдалося нокаутувати Усика, хоч рефері й зафіксував удар нижче пояса...

Фото: EPA/UPG Українець Олександр Усик у бою проти Даніеля Дюбуа.

Свою істерику британець не припиняє й досі, намагається пояснити поразку «політичною ситуацією».

«Коли я переглядаю той момент, то розумію, що бій точно мав закінчитися тоді. Але це була політика, це було все те, що відбувалося з війною і всім іншим.

Тому цього разу я не збираюся залишити каменя на камені. Я не залишу шансів для якихось питань чи чогось подібного. Я хочу прибити його до канвасу і зробити все як слід цього разу», – зазначив британець у коментарі BoxNation.

Олександр Усик натомість не реагує на провокації. Він уже заявив, що переможе 19 липня.

«Даніель – жорсткий боєць. Він переміг Хрговича, Міллера, Джошуа – це чудово. Зараз, можливо, Даніель кращий. Але і я кращий.

Я буду занадто хорошим для нього 19 липня на «Вемблі». Я вірю, що виграю. Я відчуваю. Я можу перемогти», – сказав Усик в інтерв’ю talkSPORT.

Щоб нарешті зняти усі питання щодо першого бою, ми поспілкувалися із колишнім чемпіоном світу за версією WBA у напівсередній вазі Юрієм Нужненком:

«Перший бій проти Дюбуа не був важким для Олександра, хіба якщо говорити про удар в пах… Це настільки очевидно, що навіть не потребує додаткового пояснення. Це єдиний момент, який був не простим. Тож Олександру треба бути готовим, що Даніель знову буде брудно боксувати.

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Другий поєдинок повинен теж виграти Олександр. Головне – тримати дистанцію, робити свою справу, контратакувати й зустрічати. Якщо Усик чітко виконає свою задачу, буде уважним, то він може закінчити цей поєдинок навіть достроково у перших раундах. Якщо буде точне попадання, то бій закінчиться до шостого раунду на користь нашого боксера», – пояснив Нужненко.

Штовханина на битві поглядів

Боксери вже провели першу дуель поглядів на «Вемблі». Там теж не обійшлося без курйозів. У головній ролі виступив саме Даніель Дюбуа, який штовхнув Олександра Усика прямо під час face to face.

Фото: K2 Promotions Даніель Дюбуа штовхає Олександра Усика

Звісно, до боксерів одразу підбігла охорона, тож продовження не було… Однак, було помітно, наскільки спокійно на ситуацію відреагував українець. Він банально посміявся з Даніеля Дюбуа, морально знищивши його. На думку Нужненка, цей випадок свідчить про те, що британець нервує.

«Це елемент шоу, аби показати загострення стосунків. Також це може говорити про те, що Дюбуа дуже нервує і просто не стримав себе», – сказав Юрій.

Матвійчук також висловив переконання, що цей епізод грає саме проти Дюбуа.

«Це все навмисно, це шоу. Дюбуа хоче показати, що чогось вартує, що він психологічно сильний. Але насправді таке роблять тільки невпевнені в собі люди. Впевнені особистості ніколи собі такого не дозволять. Це ще один його мінус, за який йому доведеться відповісти, як вже відповіли інші, хто робив такі речі стосовно Усика. Йому (Дюбуа) буде дуже важко і я йому цього бажаю», – підсумував Володимир Матвійчук.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик б'є Даніеля Дюбуа під час першого поєдинку

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