Один день з табору збірної України з боксу: нові спеціалісти, 6 годин тренувань і зефір на обід

За день до того у розташування збірної приїхала кореспондентка LB.ua, щоб подивитися, як тренуються боксери. Одразу зауважимо, що команда провела збір під керівництвом нового головного тренера Михайла Мельника. Разом з ним до збірної приєдналася низка спеціалістів.

Нові обличчя збірної

Знайомство з оновленою збірною України пропонуємо розпочати з нових фахівців. До слова, їх немало. Пояснює віцепрезидент ФБУ з міжнародних відносин Олександр Манчак.

«До тренерського штабу національної команди приєдналися тренер із загальної фізичної підготовки та спеціальної фізичної підготовки, тренер зі стретчингу та мобільності, масажист-реабілітолог та спеціаліст із харчування. Також на наступному зборі до нас приєднається профільний спортивний психолог. Разом із Ready to Fight ми в пошуку інших спеціалістів, а саме тренерів для молоді. Перші номери – це дуже добре, але нам потрібний резерв і це така робота «в довгу». Нас чекають Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі, потім буде ще Олімпіада. Нам потрібні ті тренери, які будуть професійно працювати з молоддю. Ми хочемо зробити з федерації боксу України показову федерацію. Ту, яка є в кращих боксерських країнах світу. Ми хочемо, щоб у нас кожен відповідав за свій напрямок. Ціна кожної медалі – дуже велика праця усієї команди, тому ми маємо працювати як один механізм великого організму», – зазначив Манчак.

Фото: ФБУ Боксери зі спеціальним обладнанням під час тренувань

Федерація вже завезла новітнє обладнання для команди у Конча-Заспу. Тепер у розпорядженні боксерів є все, що потрібно для тренувань з ЗФП (загальної фізичної підготовки). На тренуваннях спортсмени одягають спеціальний нагрудний пульсометр, який дозволяє відслідкувати фізичний стан атлета в режимі реального часу. Усе для того, щоб кожен зміг продемонструвати максимум.

Про фізичні кондиції боксерів спілкуємось із Максимом Путрею, тренером збірної України з фізичної підготовки.

Фото: ФБУ Максим Путря під час тренування

«Мій шлях тренерський розпочався дуже давно. Спочатку я працював з харківською збірною з ММА, готував їх до чемпіонату Європи як тренер по фізпідготовці. Далі я працював зі спортсменами-професіоналами – з боксерами, з бійцями змішаних єдиноборств, з борцями греко-римського стилю. Зараз у мене новий виклик – це збірна України з боксу. Це особливі люди, які націлені на найвищі результати. Перший тиждень, коли ми почали тренуватись, була акліматизація. Ми готували тіло до фізичних навантажень, а я вивчав загальний фізичний стан хлопців. Перші результати я отримав – вони дуже міцні, потужні, витривалі. Усі дуже свідомі. Я ставлю собі за мету те, аби наші спортсмени стали сильними й мали витривале тіло. Це дуже важливо у боксі. Вони дуже педантичні, дуже дисципліновані, я захоплююсь ними, їхнім підходом до тренувань і самою поведінкою на тренуваннях – я дуже ціную ці якості. Тут усі лідери, всі викладаються на повну», – зазначив тренер з фізичної підготовки команди Максим Путря.

Елементи гімнастики у боксі

Фото: ФБУ Вправи зі стретчингу

Після двогодинного тренування та роботою над швидкісно-вибуховими якостями боксери займаються стретчингом. Це триває приблизно 40 хвилин. Хлопці встигають пожартувати один над одним. Загалом у збірній панує десь навіть сімейна атмосфера, де хоч кожен сконцентрований на своїй меті, всі є одним цілим. Це відзначають і боксери.

Фото: ФБУ Айдер Абдураімов і Діана Звягінцева

«Мені дуже подобаються ці зміни. Йде розвиток, у нас новий тренерський штаб, який хоче показати гарний результат. Багато змін. Раніше ми тренувались 1,5-2 години, а зараз це 3 години, а якщо брати всього за день – 5-6 годин. Втомлюємось, звісно, але працюємо на максимум. Стретчинг – це також новинка для нас. Ти стаєш більш гнучким. Ці тренування дозволяють уникати травм. Думаю, це буде давати зовсім інший результат у ринзі», – пояснює лідер збірної Айдер Абдураімов.

Особливості раціону

Далі за розкладом вечеря. І тут теж є зміни. У збірної з боксу свій окремий раціон, який відрізняється від загального меню всіх спортсменів, які проживають та тренуються у Конча-Заспі. У кожного боксера своя кількість калорій, яку він має спожити за день. Спеціаліст з харчування розраховує їм меню в грамах – скільки чого потрібно з'їсти. Тому обов’язковим атрибутом кожного прийому їжі є ваги, на яких боксери відважують потрібну їм кількість продуктів.

Фото: ФБУ Раціон боксерів

Фото: Діана Звягінцева Табличка з особливостями раціону боксерів

«У роботі з боксерами звертаю увагу на задачі тренувального збору. Зараз у нас був збір із фізичної підготовки, тому у них не було завдання змінити вагу. Головне – відновлення спортсменів після інтенсивних тренувань. Для відновлення потрібна достатня кількість білків. Це основний будівельний матеріал організму. Ми слідкуємо, аби було достатньо білків тваринного походження, в пріоритеті – риба, м’ясо. Звісно, є й жири в раціоні, адже це теж важливий компонент. Загалом все готують з мінімальною кількістю олії. Вуглеводи теж є – це основна енергетична складова. У нас інтенсивний вид спорту, тому на сніданок, обід та вечерю є вуглеводи. Приділяємо увагу й емоційній складовій, тож у боксерів є горіхи, сухофрукти, фрукти. Ще даємо зефір – це безпечний смаколик. Ми їх навчаємо, проводимо лекції, щоб вони розуміли, для чого їм все це. Я складаю спеціальні таблички, де все розраховано по вагових категоріях. Там написано їхнє меню. Я підбираю їжу так, аби їм було смачно», – розповідає спеціаліст збірної з харчування Тетяна Москаленко.

Підсумки збору підбиваємо з новим головним тренером команди Михайлом Мельником.

Фото: ФБУ Головний тренер збірної України з боксу Михайло Мельник

«Сьогодні було останнє наше тренування з ЗФП. Це перший збір після чемпіонату України, давно не було в нас таких зборів. У нас зʼявились дуже класні спеціалісти з ОФП, зі стретчингу. Тренування були обʼємними, всі працювали на максимальну силу. На початку збору ми навіть трохи хвилювались, що хлопці не потягнуть. Але зараз, як бачите, всі з посмішками на обличчі. Ми провели тестування, всі набрали свій потрібний максимум, і я думаю, що тепер далі будемо в такому ж темпі працювати. Зараз після цього збору, буде другий етап підготовки. Після цього частина команди полетить у Таїланд на Кубок Короля (міжнародний турнір), а інша частина буде продовжувати збір і готуватись до Кубка світу, який пройде в Астані», – підсумував Мельник.

Другий етап підготовки збірної України розпочнеться 4 травня.