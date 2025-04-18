Чоловіча збірна України виграла першу нагороду на чемпіонаті Європи з важкої атлетики-2025

Чоловіча збірна України виграла першу нагороду на цьогорічному чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який проходить у Молдові.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українець Дмитро Кондратюк здобув “малу” срібну нагороду у вазі 81 кг.

У ривку Кондратюк посів 14-те місце у дисципліні, але у поштовху виграв малу срібну медаль дисципліни.

За сумою двох дисциплін українець набрав 330 кг і посів сьоме місце в загальному заліку двоборства. "Золото" за сумою здобув Реєс Мартінес з результатом 349 кг. Він отримав два малих "золота" в ривку та поштовху і став абсолютним чемпіоном.

Таким чином Кондратюк виграв першу серед чоловіків медаль України на турнірі й п'яту — загалом.

Раніше у збірній України медалі вибороли Світлана Москвіна (велика "бронза" і мале "срібло" в ривку) та Ольга Івженко (велика "бронза" і мале "золото" в ривку).