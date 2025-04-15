До основних одиночних змагань Ролан Гарросу потрапили чотири українські тенісистки

До основної сітки одиночних змагань Ролан Гарросу серед жінок потрапили чотири українські тенісистки.
Про це йдеться у повідомленні організаторів Ролан Гарросу.
До основи Відкритого чемпіонату Франції з тенісу потрапили:
- Еліна Світоліна (перша ракетка України)
- Марта Костюк
- Даяна Ястремська
- Ангеліна Калініна
Усього у заявці перебувають 104 тенісистки.
Крім того, до основного турниру може потрапити Юлія Стародубцева, яка посідає третє місце в альтернативному списку. Якщо ж до старту змагань з турніру не знімуться три тенісистки з основного списку, Стародубцева розпочне Ролан Гаррос із кваліфікації.