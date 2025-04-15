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До основних одиночних змагань Ролан Гарросу потрапили чотири українські тенісистки

Усього у заявці 104 тенісистки.

До основних одиночних змагань Ролан Гарросу потрапили чотири українські тенісистки
Ілюстративне фото
Фото: amsrnews.com

До основної сітки одиночних змагань Ролан Гарросу серед жінок потрапили чотири українські тенісистки.

Про це йдеться у повідомленні організаторів Ролан Гарросу.

До основи Відкритого чемпіонату Франції з тенісу потрапили:

  • Еліна Світоліна (перша ракетка України)
  • Марта Костюк
  • Даяна Ястремська
  • Ангеліна Калініна 

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Усього у заявці перебувають 104 тенісистки.

Крім того, до основного турниру може потрапити Юлія Стародубцева, яка посідає третє місце в альтернативному списку. Якщо ж до старту змагань з турніру не знімуться три тенісистки з основного списку, Стародубцева розпочне Ролан Гаррос із кваліфікації.

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