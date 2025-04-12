Також українські борчині виграли дві “бронзи”.

Українська збірна з боротьби виборола ще два “золота” на Чемпіонаті Європи

Збірна України виборола ще чотири нагороди на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби.

Про це повідомив Укрінформ.

Зокрема, Ірина Бондар (вагова категорія до 62 кг) та Алла Белінська (72 кг) здобули “золото”.

Крім того, Соломія Винник (57 кг) та Ірина Коляденко (65 кг) вибороли “бронзу”.

Таким чином жіноча збірна зі спортивної боротьби здобула вісім медалей і стала першою в командному заліку на чемпіонаті Європи.

Загалом в активі збірної України 9 нагород, серед них 4 золоті та 5 бронзових.

На минулорічному чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби збірна України здобула 5 медалей - 1 золоту, 2 срібні та 2 бронзові.