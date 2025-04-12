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Українська збірна з боротьби виборола ще два “золота” на Чемпіонаті Європи

Також українські борчині виграли дві “бронзи”.

Українська збірна з боротьби виборола ще два “золота” на Чемпіонаті Європи
Українська збірна з боротьби виборола ще два “золота” на Чемпіонаті Європи
Фото: Асоціація спортивної боротьби України

Збірна України виборола ще чотири нагороди на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби.

Про це повідомив Укрінформ.

 

Зокрема, Ірина Бондар (вагова категорія до 62 кг) та Алла Белінська (72 кг) здобули “золото”. 

Крім того, Соломія Винник (57 кг) та Ірина Коляденко (65 кг) вибороли “бронзу”.

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Таким чином жіноча збірна зі спортивної боротьби здобула вісім медалей і стала першою в командному заліку на чемпіонаті Європи.

Загалом в активі збірної України 9 нагород, серед них 4 золоті та 5 бронзових.

На минулорічному чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби збірна України здобула 5 медалей - 1 золоту, 2 срібні та 2 бронзові.

  • Українські спортсменки вибороли чотири нагороди чемпіонату Європи зі спортивної боротьби, який відбувається у Словаччині.
  • Україна виборола першу медаль на чемпіонаті Європи з боротьби. Борець вільного стилю Андрій Джелеп приніс збірній бронзову медаль.
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