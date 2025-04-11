​Українські тенісистки здобули перемогу над Польщею у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу зіграла у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє Суспільне.

Українки мають можливість вперше в історії вийти у фінальну частину змагань - для цього національна збірна має виграти свою групу, в якій змагаються проти Польщі та Швейцарії.

Першою суперницею збірної України стала Польща.

У першому матчі Марта Костюк перемогла Катаржину Каву.

В другій грі зустрілись Еліна Світоліна та Мая Хвалінська (WTA №121).

Мая Хвалінська (Польща) — Еліна Світоліна (Україна) — 0:2.

Таким чином рахунок у серії став 2-0 на користь України.