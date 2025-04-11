Удари по Росії. Точкова доставка демократії
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
Хто, крім Насірова, хоче уникнути покарання за корупцію через мобілізацію
Хто, крім Насірова, хоче уникнути покарання за корупцію через мобілізацію
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Нафтовий ринок обвалився. Росія вже втрачає десятки мільйонів доларів щодня
Нафтовий ринок обвалився. Росія вже втрачає десятки мільйонів доларів щодня
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
ГоловнаСпорт

​Українські тенісистки здобули перемогу над Польщею у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Перемоги здобули Марта Костюк та Еліна Світоліна.

​Українські тенісистки здобули перемогу над Польщею у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Жіноча збірна України з тенісу зіграла у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє Суспільне.

Українки мають можливість вперше в історії вийти у фінальну частину змагань - для цього національна збірна має виграти свою групу, в якій змагаються проти Польщі та Швейцарії.

Support LB.ua

Першою суперницею збірної України стала Польща. 

У першому матчі Марта Костюк перемогла Катаржину Каву. 

В другій грі зустрілись Еліна Світоліна та Мая Хвалінська (WTA №121).

Мая Хвалінська (Польща) — Еліна Світоліна (Україна) — 0:2.

Таким чином рахунок у серії став 2-0 на користь України.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies