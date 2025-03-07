Лівач про Олімпіаду в Парижі: «З медаллю ти повернувся чи без неї. Далі — пустота»

Українська борчиня вільного стилю Оксана Лівач поділилася, як пережила поразку після Олімпійських ігор у Парижі.

Про це вона сказала в інтервʼю Lb.ua.

«Звісно, змагання такого рівня — це завжди стрес, з медаллю ти повернувся чи без неї. Далі — пустота. Ти спрямував усі свої сили на підготовку, а потім, коли все закінчується, потрібно знову шукати стимул», – зауважила Лівач.

Борчиня також розповіла, у чому знайшла розраду після поразки.

«Я перемкнулася на менеджерську діяльність. Мені запропонували очолювати федерацію в Івано-Франківській області — як виконавчому директору, тому вже спробувала себе в ролі спортивного менеджера, організатора. Це дозволило відпустити Олімпіаду, спробувати щось кардинально інше. Це також спорт, але вже із зовсім іншого боку. Почала поєднувати цю діяльність з тренувальною і зрозуміла, що спорт важливий, але не ключовий. Він допомагає досягати певних цілей, але є важливіші речі в нашому житті.

Відповідальність мотивує. Це мені подобається. Насправді я займалась цим роками — популяризувала нашу боротьбу, але тепер я працюю для конкретної мети. У нас є регіон, у якому мене підтримують люди, їм подобаються мої ідеї. Хочеться вводити якісь новинки, щоб наш спорт був більш доступним, більш масовим. З наших дітей виростуть таланти, бо це здібні діти, які можуть у майбутньому стати чемпіонами», – підсумувала Оксана.

Як повідомлялось, Оксана Лівач поступилася у сутичці за третє місце на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.