Ліга чемпіонів: "Барселона" та "ПСЖ" програли, але вийшли до півфіналу

Вечір камбеків, які так і не сталися.

У футбольній Лізі чемпіонів у вівторок стали відомі перші півфіналісти: "ПСЖ" та "Барселона" очікувано пройшли до наступної стадії, хоча дали суперникам відчутно попсувати власні нерви.

Дуже близькою до камбеку була на своєму полі англійська "Астон Вілла": бірмінгемці тиждень тому поступилися в Парижі 1:3, а вже за перші 27 хвилин гри горіли із загальним рахунком 1:5. Хакімі та Мендеш посилили впевненість "ПСЖ" в успіхові.

Але голи Тілеманса, МакГінна та Конса повернули "вілланів" у боротьбу. Зрештою для овертаймів їм забракло лише одного взяття воріт. 3:2 - перемога англійців, проте далі йдуть парижани.

Перевага в чотири м'ячі над дортмундською "Боруссією" дозволяла "Барселоні" дещо розслабитися. Втім гвінейський форвард німців Сергу Ґірассі ледь не зміг самотужки збудувати сенсацію - на його рахунку хет-трик. Якби не автогол Бенсебаїні, інтрига б зберігалася до самого завершення гри, а так - 3:1 на користь дортмунда, чого було замало для півфіналу. "Блаугран" на крок ближче до трофея.