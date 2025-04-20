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​Світоліна виграла турнір в Руані і здобула свій 18-й титул WTA

У титульному матчі Еліна перемогла Ольгу Данилович із Сербії.

​Світоліна виграла турнір в Руані і здобула свій 18-й титул WTA
Еліна Світоліна
Фото: btu.org.ua

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла у неділю турнір WTA 250 у французькому місті Руан.

Про це повідомляє Укрінформ.

У титульному матчі Еліна (№18 WTA) перемогла Ольгу Данилович (39) із Сербії - 6:4, 7:6 (10:8).  Суперниці провели на корті 1 годину 58 хвилин. Раніше вони між собою не зустрічалися.

До цього Світоліна вигравала титул на змаганнях Жіночої тенісної асоціації у травні 2023 року на турнірі у Страсбургу (Франція). 

Перемога в Руані принесла Світоліній  31 565 євро призових та 250 рейтингових очок. Наступного тижня українка зіграє на змаганнях WTA 1000 в Мадриді. Загалом у кар'єрі Світоліної - вже 18 титулів WTA.

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