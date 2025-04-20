​Світоліна виграла турнір в Руані і здобула свій 18-й титул WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла у неділю турнір WTA 250 у французькому місті Руан.

Про це повідомляє Укрінформ.

У титульному матчі Еліна (№18 WTA) перемогла Ольгу Данилович (39) із Сербії - 6:4, 7:6 (10:8). Суперниці провели на корті 1 годину 58 хвилин. Раніше вони між собою не зустрічалися.

До цього Світоліна вигравала титул на змаганнях Жіночої тенісної асоціації у травні 2023 року на турнірі у Страсбургу (Франція).

Перемога в Руані принесла Світоліній 31 565 євро призових та 250 рейтингових очок. Наступного тижня українка зіграє на змаганнях WTA 1000 в Мадриді. Загалом у кар'єрі Світоліної - вже 18 титулів WTA.