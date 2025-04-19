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Еліна Світоліна вперше за понад рік вийшла до півфіналу турніру WTA

Українка за потрапляння до вирішального матчу гратиме з румункою.

Еліна Світоліна вперше за понад рік вийшла до півфіналу турніру WTA
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у матчі 1/4 фіналу турніру серії WTA 250 у французькому Руані. За 1 годину та 20 хвилин наша співвітчизниця обіграла іспанку Джессіку Бузас Манейро. 

Рахунок зустрічі - впевнені 6:3, 6:2 на користь українки. Еліна була активнішою, припустилася менше невимушених помилок та реалізувала 4 з 5 своїх брейк-поїнтів.

За потрапляння до вирішального матчу Світоліна зіграє з румункою Єленою-Габріелою Русе. Це буде перший півфінал для Еліни аж із січня 2024 року. Цьогоріч її максимальний результат - два чвертьфінали на Australian Open та в Індіан-Веллсі. 

Переможна серія українки наразі складає 5 матчів поспіль. 

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