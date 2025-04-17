Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував результати перемовин партнерів, які відбулися 17 квітня у Парижі.

Фото: EPA/UPG Переговори в Парижі

Як ідеться в дописі Макрона у соцмережі Х, він назвав четвер «днем дипломатичної мобілізації». Лідер Франції подякував делегаціям США, України, представникам Британії та Німеччини «за їхню присутність і наші продуктивні обговорення сьогодні в Єлисейському палаці».

«Ми всі чітко об'єднані в прагненні до миру. Від самого початку ми підтримували пропозицію президента Дональда Трампа щодо якнайшвидшого завершення війни в Україні. Це свідчить про потужну європейську відданість та готовність до тісної співпраці зі Сполученими Штатами. Сьогодні ми провели позитивну та конструктивну дискусію про те, як досягти як припинення вогню, так і всеосяжного, сталого миру», - розповів Макрон.

Він додав, що говорив до і після зустрічей із Володимиром Зеленським «для забезпечення координації».

«Перемовини продовжаться наступного тижня в Лондоні», - повідомив Макрон.