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Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні

Перемовини партнерів продовжаться наступного тижня в Лондоні.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував результати перемовин партнерів, які відбулися 17 квітня у Парижі.

Переговори в Парижі
Фото: EPA/UPG
Переговори в Парижі

Як ідеться в дописі Макрона у соцмережі Х, він назвав четвер «днем дипломатичної мобілізації». Лідер Франції подякував делегаціям США, України, представникам Британії та Німеччини «за їхню присутність і наші продуктивні обговорення сьогодні в Єлисейському палаці».

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«Ми всі чітко об'єднані в прагненні до миру. Від самого початку ми підтримували пропозицію президента Дональда Трампа щодо якнайшвидшого завершення війни в Україні. Це свідчить про потужну європейську відданість та готовність до тісної співпраці зі Сполученими Штатами. Сьогодні ми провели позитивну та конструктивну дискусію про те, як досягти як припинення вогню, так і всеосяжного, сталого миру», - розповів Макрон.

Він додав, що говорив до і після зустрічей із Володимиром Зеленським «для забезпечення координації».

«Перемовини продовжаться наступного тижня в Лондоні», - повідомив Макрон.

  • 17 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Парижа на зустріч у межах "коаліції охочих". Українці планують провести двосторонні та багатосторонні зустрічі з представниками країн коаліції.
  • Також у Парижі тривала зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом щодо українського питання.
  • Опісля Келлог назвав «дуже продуктивними» зустрічі в Парижі щодо завершення війни в Україні.
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