Рамкову угоду про корисні копалини з США можуть підписати вже сьогодні

Це меморандум про наміри, а не широкий документ.

Технічна зустріч України і США на тему підписання угоди про мінерали є продуктивною. Сьогодні робота триває, повідомив на брифінгу президент Володимир Зеленський.

Переговори йдуть на рівні віцепрем'єрки Юлії Свириденко та міністра фінансів США Скотта Бессента. Американська сторона повернула Україну до перших кроків – рамкової угоди.

"Пару днів тому американська сторона запропонувала повернутись до іще одного кроку, поки працюють юристи над угодою. Це меморандум про наміри. У нас номери позитивні, конструктивні. Меморандум про наміри може бути підписаний онлайн сьогодні", – сказав Зеленський.

Зараз триває робота над текстом. Україна згодна.

Про газову трубу перемовин не було, але це можливо. Але не про те, що росіяни цією трубою і своїм газом зароблятимуть.

Угода з США

Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.