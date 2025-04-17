Рамкову угоду про корисні копалини з США можуть підписати вже сьогодні

Технічна зустріч України і США на тему підписання угоди про мінерали є продуктивною. Сьогодні робота триває, повідомив на брифінгу президент Володимир Зеленський.
Переговори йдуть на рівні віцепрем'єрки Юлії Свириденко та міністра фінансів США Скотта Бессента. Американська сторона повернула Україну до перших кроків – рамкової угоди.
"Пару днів тому американська сторона запропонувала повернутись до іще одного кроку, поки працюють юристи над угодою. Це меморандум про наміри. У нас номери позитивні, конструктивні. Меморандум про наміри може бути підписаний онлайн сьогодні", – сказав Зеленський.
Зараз триває робота над текстом. Україна згодна.
Про газову трубу перемовин не було, але це можливо. Але не про те, що росіяни цією трубою і своїм газом зароблятимуть.
Угода з США
- Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.
- У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.
- Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.
- Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд.
- Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.