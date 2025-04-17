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Рамкову угоду про корисні копалини з США можуть підписати вже сьогодні

Це меморандум про наміри, а не широкий документ. 

Рамкову угоду про корисні копалини з США можуть підписати вже сьогодні
Фото: ОПУ

Технічна зустріч України і США на тему підписання угоди про мінерали є продуктивною. Сьогодні робота триває, повідомив на брифінгу президент Володимир Зеленський

Переговори йдуть на рівні віцепрем'єрки Юлії Свириденко та міністра фінансів США Скотта Бессента. Американська сторона повернула Україну до перших кроків – рамкової угоди. 

"Пару днів тому американська сторона запропонувала повернутись до іще одного кроку, поки працюють юристи над угодою. Це меморандум про наміри. У нас номери позитивні, конструктивні. Меморандум про наміри може бути підписаний онлайн сьогодні", – сказав Зеленський.

Зараз триває робота над текстом. Україна згодна. 

Про газову трубу перемовин не було, але це можливо. Але не про те, що росіяни цією трубою і своїм газом зароблятимуть. 

Угода з США

  • Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.
  • У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.
  • Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.
  • Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд.
  • Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.
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